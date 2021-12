Auto precipita nella tromba di un ascensore: 6 feriti

Assurdo e spaventoso incidente in un hotel in Spagna. Ancora da chiarire le cause, nessun ferito grave per fortuna

Un’auto è precipitata nella tromba dell’ascensore per veicoli del Gran Hotel Sardinero a Santander, in Spagna. Un incidente assurdo avvenuto ieri pomeriggio che ha avuto anche 6 feriti, per fortuna in modo lieve, e due macchine danneggiate.

Il mezzo è precipitato con a bordo quattro persone e avrebbe arrestato la sua corsa sulla parte esterna della cabina dell’ascensore, dentro la quale c’era un’altra auto con due viaggiatori. Per poter rimuovere il mezzo e ripristinare il funzionamento del sistema è stato necessario l’intervento di 13 pompieri.

Stando a quanto riportato dal giornale locale El Montanés, ci sono due versioni dell’incidente: la porta dell’ascensore si è aperta nel momento sbagliato oppure, stando ai responsabili dell’hotel, la porta della cabina era chiusa e il guidatore del veicolo ha sfondato la porta, forse per essersi confuso e aver premuto sull’acceleratore per errore.