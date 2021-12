Myanmar: condannata a 4 anni di carcere l’ex-presidente San Suu Kyi

Il tuo browser non supporta questo file

Era finita in carcere dopo il colpo di stato militare avvenuto in febbraio. Si teme per la sua vita e per la democrazia nel Paese

Il Nobel per la pace e politica del Myanmar Aung San Suu Kyi è stata condannata da un tribunale nazionale a 4 anni di prigione per le accuse di incitamento al dissenso e violazione delle misure anti Covid. Lo ha annunciato un portavoce della giunta militare Zaw Min Tun.

Dopo il colpo di stato da parte dei militari nello scorso febbraio, l’ex-presidente birmana era stata arrestata e tenuta in una località sconosciuta, su di lei pendevano altri dieci capi d’imputazione, inclusi uno relativo alla presunta violazione di un codice sui segreti di Stato risalente all’epoca coloniale e una presunta violazione della legge anti-corruzione in relazioni al nolo e al successivo acquisto di un elicottero tramite fondi pubblici. Ma la premio nobel 76enne è stata accusata in questi mesi anche di aver importato illegalmente walkie talkie. La somma di varie condanne potrebbero costare alla leader deposta decenni di reclusione.

Dure reazioni da parte della comunità internazionale. Per il vice direttore regionale di Amnesty International, Ming Yu Hah, “le dure condanne inflitte a Aung San Suu Kyi con queste accuse fasulle sono l’ultimo esempio della determinazione dei militari a eliminare ogni opposizione e a soffocare le libertà in Myanma e distruggere le libertà. Questa sentenza farsesca si inserisce nel disegno repressivo della giunta al potere, che ha visto oltre 1300 persone uccise e più di 10.000 arresti da febbraio”.

In Italia, l’ex presidente della Camera Laura Boldrini, che ora guida il Comitato parlamentare sui diritti umani, ha scritto che “Far morire dissidenti in carcere è la strategia del regime in Myanmar contro oppositori come Aung San Suu Kyi. Condannata con false accuse che potrebbero costarle fino a 104 anni di carcere. La comunità internazionale faccia di tutto per sostenere il popolo birmano“.