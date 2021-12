Meteo DOMANI martedì 7 Dicembre | maltempo al sud

Nella giornata di domani martedì e previsioni meteo del 7 dicembre. Al nord cieli coperti con parziali miglioramenti. Al centro prevalentemente bel tempo. Al sud nubi sparse con piogge. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di martedì 7 Dicembre.

Nord:

Nubi compatte sulle aree alpine confinali con qualche fiocco di neve associato e cielo sereno o velato sul resto del nord; dalla sera tuttavia, è atteso un graduale peggioramento su regioni occidentali, ovest Lombardia ed Emilia con primi deboli fenomeni nevosi sulla Valle d’aosta, nonché sui rilievi alpini piemontesi oltre i 700-800 metri.

Centro e Sardegna:

Molte nubi sull’isola con piogge e locali rovesci in esaurimento dalle prime ore pomeridiane. Ampio e soleggiamento sul resto del centro, ma con spesse velature in arrivo da fine giornata sul settore tirrenico toscano.

Sud e Sicilia:

Cielo molto nuvoloso su Molise occidentale, Puglia, bassa Calabria tirrenica e Sicilia settentrionale con residui, lievi rovesci e qualche occasionale temporale mattutino, salvo fenomeni più diffusi e frequenti sul settore tirrenico dell’isola dove le precipitazioni insisteranno fino alle prime ore della sera; attese ampie schiarite da fine giornata su Molise, rilievi pugliesi e nord Sicilia. Estese aperture con cielo sempre più sgombro da nubi sul resto del meridione.

Temperature:

Minime in rialzo sulle alpi centroccidentali e Sardegna; in calo su bassa Lombardia, regioni nord adriatiche, centro peninsulare e su gran parte del sud; senza variazioni di rilievo sul resto del paese; massime in lieve aumento su Valle d’aosta, rilievi alpini piemontesi, Liguria, appennino tosco-emiliano, Sardegna e Sicilia meridionale; in diminuzione su pianure friulane e venete, Romagna, basso Salento e Calabria ionica; stazionarie altrove.

Venti:

Moderati dai quadranti settentrionali su Liguria e regioni centromeridionali con decisi rinforzi su isole maggiori e regioni ioniche; deboli variabili sul resto del nord.

Mari:

Da agitati a molto agitati stretto di Sicilia e ionio al largo; da molto mossi ad agitati mar e canale di Sardegna, tirreno meridionale e basso adriatico; da poco mosso a mosso l’alto tirreno e l’adriatico settentrionale; da mossi a molto mossi i restanti bacini.