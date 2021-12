Scende il prezzo del carburante. La situazione nel dettaglio

Il tuo browser non supporta questo file

La situazione del costo della benzina alla vigilia delle vacanze natalizie: prezzi sul territorio ribassati, invariati i prezzi raccomandati

Variano i prezzi dei carburanti, assestati al ribasso in questo ultimo periodo. Le compagnie petrolifere stanno lasciando al momento invariati i prezzi raccomandati, ma i prezzi praticati sul territorio risultano in calo. Quanto alle quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo, hanno chiuso venerdì in salita.

La situazione nazionale è descritta nel dettaglio nel Quotidiano Energia. I dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’Osservaprezzi Carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato della benzina, in modalità self, scende a 1,736 euro/litro (venerdì 1,741) con i diversi marchi compresi tra 1,730 e 1,745 euro/litro (no logo 1,724). Il prezzo medio praticato del diesel, sempre self, diminuisce a 1,602 euro/litro (venerdì 1,607), con le compagnie posizionate tra 1,599 e 1,607 euro/litro.

Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato cala a 1,876 euro/litro (venerdì 1,881) con gli impianti colorati che mostrano prezzi medi praticati tra 1,813 e 1,948 euro/litro (no logo 1,774). La media del diesel servito va a 1,747 euro/litro (venerdì 1,753) con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi praticati compresi tra 1,686 e 1,811 euro/litro (no logo 1,645). I prezzi praticati del Gpl vanno da 0,827 a 0,847 euro/litro (no logo 0,821). Il prezzo medio del metano auto si posiziona infine tra 1,662 e 1,843 (no logo 1,598), con il valore minimo in crescita e quello massimo in calo.