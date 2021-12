Bonus Natale fino a 1.400 euro a famiglia: ecco come fare per ottenerlo

Il Bonus Natale 2021 potrà essere speso per acquistare beni di prima necessità e generi alimentari, prodotti per la pulizia della casa e per l’ igiene personale. Non tutti, però, potranno accedere a questo Bonus: questa misura di sostegno è diretta solo a coloro che hanno un reddito basso. Ecco tutti i dettagli.

Arriva il Bonus Natale 2021: il sostegno economico che il Governo ha previsto per le famiglie che hanno un reddito basso. Un bonus che potrà essere utilizzato per l’acquisto di beni di prima necessità e di cibo. Ma chi potrà ottenere il Bonus? E a quanto ammonta?

Cos’è il Bonus Natale

Ad erogare le risorse messe a disposizione dal Decreto Sostegni bis, sono i Comuni a cui va inviata la richiesta. Le amministrazioni comunali, attraverso un bando, hanno stabilito chi può fare richiesta basandosi, solitamente, sul reddito ISEE di ogni famiglia. E, in base a questo, si decide quanti soldi mettere a disposizione. Ogni famiglia può richiedere il bonus due volte e può ottenere da 50,00 a 700,00 euro. Si può quindi raggiungere una somma massima di 1.400,00 euro.

LEGGI ANCHE: Siria, segnalato un presunto attacco missilistico di Israele su Latakia

I buoni possono essere spesi in tutti i negozi che aderiranno all’iniziativa, ma solo per acquistare i beni di prima necessità e il cibo. Così come prodotti per la pulizia della casa e per l curare l’igiene personale. Il Bonus Natale 2021 spetterà, inoltre, solo a quelle persone che non ricevono già un sostegno pubblico come, ad esempio, il Reddito di Cittadinanza, la Cassa Integrazione Guadagni, NASPI o l’indennità di mobilità.

LEGGI ANCHE: Non contraccambia saluto e viene assalita: arrestato un giovane

Tutti i requisiti minimi sono riportati sui siti web dei Comuni in cui si risiede. La domanda potrà essere presentata online e tra i documenti richiesti vi sono: l’ISEE, il certificato di residenza.