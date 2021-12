Il tuo browser non supporta questo file

Nuovo blitz anti-droga in Sicilia, smantellata un’importante piazza di spaccio a Bagheria (Palermo). Coinvolte due associazione a delinquere: sono quattro gli arresti, 25 gli indagati in totale. Sequestri e perquisizioni da parte delle forze dell’ordine.

Dopo il “record” di sequestro di 138 kg di hashish in quel di Pantelleria, altro blitz anti-droga in terra siciliana. Gli agenti del Commissariato di Bagheria (Palermo), insieme ai carabinieri, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare con la quale si stanno effettuando, fin dalle primissime ore di questa mattina, diversi arresti e perquisizioni. Alla luce di quanto emerso in questa vasta operazione antidroga, sono quattro le persone identificate, bloccate e alle quali è stata applicata la custodia cautelare in carcere. Altri 25, invece, risultano al momento indagati.

Stroncate 2 associazioni a delinquere finalizzate al traffico di droga

Gli indagati sono tutti orbitanti nella zona del bagherese, e nei loro confronti sono stati applicati – e continueranno ed essere eseguiti – i decreti di perquisizione. Tutti dovranno rispondere, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, trasporto, cessione, commercio e vendita di stupefacenti. Il provvedimento è stato emesso dall’Ufficio Gip del Tribunale di Palermo, nel corso dell’indagine preliminare diretta dalla Sezione ‘Palermo’, coordinata dal Procuratore Aggiunto Salvatore De Luca, della Direzione Distrettuale Antimafia della locale Procura.

Sempre tale provvedimento, inoltre, è frutto di un’articolata attività investigativa, condotta congiuntamente a partire da dicembre 2016 fino a novembre 2018. Le operazioni di indagine condotte dalle forze dell’ordine hanno permesso alle autorità di acquisire un grave quadro indiziario, in seguito accolto nel provvedimento cautelare, in cui si contestano agli indagati le presunte condotte di traffico e vendita di sostanze stupefacenti di cocaina, eroina ed hashish nelle province di Palermo e Trapani.

Secondo quanto viene riportato dalla nota ufficiale, con l’operazione di oggi gli agenti “hanno smantellato una delle principali presunte piazze di spaccio del grosso centro alle porte di Palermo, i cui traffici sarebbero stati egemonizzati, secondo i gravi indizi ritenuti dal GIP, da due diverse associazioni a delinquere finalizzate al traffico di stupefacenti. Gli arrestati, nel settembre 2021, erano già stati fatti destinatari di altra misura cautelare emersa nell’ambito di un’attività d’indagine, sempre coordinata dalla predetta Dda”.

L’attività investigativa era partita dallo sviluppo di un filone a sé stante e riguardante una violenta rapina ad un anziano, compiuta a Bagheria. I gravi indizi scaturiti dalle indagini hanno permesso di chiarire “la rilevante portata dell’attività di spaccio e confermerebbero che l’antica rotta della droga tra le province palermitane e trapanesi sarebbe sempre particolarmente attiva: attraverso costanti approvvigionamenti dalla vicina piazza palermitana, il sodalizio bagherese riuscirebbe non soltanto a rifornire al dettaglio pusher locali ma anche marsalesi e quindi a far giungere lo stupefacente anche in quella provincia, con consegne anche ‘a domicilio’“.

Infine, secondo l’ipotesi dell’accusa il gruppo degli associati a delinquere avrebbe raggiunto un livello tale di coesione criminale da non ammettere “dissensi interni”, che venivano quindi troncati sul nascere. Nel corso dell’attività, viene poi sottolineato, erano già state arrestate in flagranza di reato quattro persone, mentre erano stati sequestrati circa 110 grammi di cocaina e 170 grammi di eroina.