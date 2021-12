Il tuo browser non supporta questo file

Blitz e maxi sequestro in quel di Pantelleria: i carabinieri hanno trovato e sequestrato 138 kg di hashish in un casolare abbandonato. I panetti erano pronti per lasciare l’isola, e pare provengano da un fruttuoso traffico partito dalla Tunisia. Tre gli arrestati.

Maxi blitz in quel di Pantelleria. I militari dell’Arma dei carabinieri hanno sequestrato ben 138 chili di hashish. Secondo quanto si apprende dalla nota ufficiale, la droga era stata suddivisa dai trafficanti in oltre 1.300 panetti, ed era pronta per essere venduta al di fuori dell’isola. Dalle prime stime, un quantitativo del genere avrebbe tranquillamente potuto fruttare sul mercato degli illeciti una cifra pari a oltre un milione di euro. In tutto, sono tre le persone arrestate, e che ora dovranno scontare la pena detentiva ai domiciliari. Nello specifico, i carabinieri hanno ammanettato un uomo di quaranta anni e una coppia di trentenni – tra cui vi è una ragazza originaria di Lodi ma da tempo trasferitasi sull’isola.

Sequestrati 138 chili di droga, traffico proveniente dalla Tunisia

Alla luce delle continue e incessanti operazioni di indagine, i carabinieri sono riusciti a risalire agli arrestati e a sorprenderli sul fatto. I militari dell’Arma hanno infatti fatto irruzione in una casa semi abbandonata, presso la quale erano ormai diversi giorni che i tre si recavano abitualmente. Scoperti in flagranza, i giovani hanno immediatamente consegnato nove panetti di hashish (dal peso di circa un chilogrammo) ai militari. Trovato il bottino, viene spiegato, i carabinieri hanno tuttavia supposto che un simile quantitativo fosse soltanto una piccola parte di un carico di droga più grosso. Questo poiché ogni panetto riportava sulla confezione un logo identificativo diverso.

Più dettagliate e approfondite, allora, le ricerche. I carabinieri hanno perquisito tutti gli ambienti di quella casa abbandonata, e hanno così trovato la restante parte dello scarico di sostanze stupefacenti. In un ripostiglio, ben nascosti all’interno di alcune valigie, sono stati trovati gli altri 1300 panetti, perfettamente confezionati e pronti per essere venduti fuori dall’isola.

Ma le operazioni di indagine proseguono. Ciò che è al momento al vaglio degli investigatori è la possibile ipotesi che i 138 chilogrammi di hashish (che di fatto costituiscono ad oggi un vero e proprio record sull’isola di Pantelleria) possano in realtà far parte di un carico proveniente direttamente dalla Tunisia; un carico ora sequestrato, questo, ma che da piano doveva presumibilmente essere trafficato fuori dai confini dell’isola.