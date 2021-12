Scippavano borse a donne di fronte a supermercato: denunciati

Il tuo browser non supporta questo file

I carabinieri hanno denunciato tre uomini, in provincia di Arezzo, che scippavano donne di fronte al supermercato

I carabinieri di Camucia e Castel Fiorentino (Arezzo) hanno denunciato tre uomini per aver rubato borse a donne di fronte a un supermercato. Si tratta di un 61enne di Milano, un 34enne e un 27enne, stranieri. Tutti e tre sono disoccupati e i due stranieri senza fissa dimora. Dopo un’inchiesta, i militari hanno raccolto parecchi elementi che permettono di ritenerli responsabili dei furti avvenuti lo scorso 1° dicembre, intorno all’ora di pranzo in due supermercati, uno a Camucia, l’altro a Castel Fiorentino.

I tre hanno puntato in entrambi i furti, a due donne pensionate che, dopo aver fatto la spesa, la stavano mettendo nella propria auto. Tramite un tranello, il 61enne distraeva la vittima mentre uno dei complici portava via la borsa dal veicolo della donna. Un terzo complice era pronto per la fuga, aspettando in auto.

Leggi anche:—>Assume vitamina D per prevenire il Covid: no vax finisce in rianimazione per overdose

I due furti hanno fruttato ai tre ladri carte di credito e di pagamento, un iPhone 12 e diverse centinaia di euro in contanti. I carabinieri, tramite indagini, sono riusciti a rintracciare prima l’auto usata per fuggire e poi i tre uomini, trovati a San Giovanni Valdarno grazie alle indicazioni dei carabinieri di Cortona.

Leggi anche:—>Tensioni Russia-Ucraina, Biden sente Draghi, Macron, Johnson e Merkel

I carabinieri stanno inoltre indagando sui furti commessi dai tre uomini, per accertare se possano essere gli autori anche di altri reati simili, occorsi di recente in quelle zone.