Tensioni Russia-Ucraina, Biden sente Draghi, Macron, Johnson e Merkel

Il presidente americano ha sentito Draghi, Macron, Merkel e Johnson in vista della videoconferenza con Putin, come riporta l’Eliseo

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha sentito in teleconferenza, formato “Quint” come fa sapere l’Eliseo, Draghi, Macron, Merkel e Johnson in vista del vertice in videoconferenza che si terrà con il presidente della Russia, Vladimir Putin.

Come riporta la presidenza della repubblica francese, «i cinque capi di Stato e di governo hanno condiviso la loro analisi delle tensioni esistenti tra Russia e Ucraina, hanno espresso la loro determinazione per il rispetto della sovranità di quest’ultima e hanno affermato il loro impegno ad agire per mantenere la pace e la sicurezza in Europa.

Tutti hanno ricordato la necessità per la Russia di riprendere i negoziati con l’Ucraina, nell’ambito del cosiddetto gruppo ‘Normandia’ sotto l’egida di Francia e Germania», concludono dall’Eliseo.