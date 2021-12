Le ultime drammatiche parole di Davide Giri: “Aiuto, sono stato accoltellato”

“Aiuto, sono stato accoltellato…”: sono le ultime drammatiche parole del 30enne dottorando della Columbia University Davide Giri mentre barcollava dopo essere stato colpito a morte, pugnalato all’altezza dell’intestino, chiedendo disperatamente di essere soccorso.

Questo secondo quanto riportato dal New York Post che rivela gli istanti precedenti al decesso del giovane italiano in un video delle telecamere di sorveglianza che ora è nelle mani delle forze dell’ordine. Secondo le carte depositate in tribunale, il filmato mostra Giri avvicinato dall’aggressore e pugnalato a Morningside Park, vicino al campus della Columbia, poco prima delle 23 locali.

Il New York Post, ha spiegato in particolare, che le immagini mostrano un uomo con indosso una felpa rossa sotto una giacca scura che si avvicina a Giri da dietro e fa un movimento per sferrare i fendenti letali. Subito dopo il 30enne scappa prima di cadere esanime a terra. Pochi minuti dopo un uomo con la stessa felpa rossa, identificato nel venticinquenne Vincent Pickney, ha pugnalato il ricercatore italiano Roberto Malaspina “più volte al busto e alla schiena, incluso un fendente che gli ha perforato alcuni organi interni”.

Intanto, i medici del St. Luke’s Medical Center, dove Giri è stato dichiarato morto dopo l’attacco, hanno specificato che il dottorando “ha subito una coltellata che gli ha perforato la vena cava e ne ha causato la morte”.