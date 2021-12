Bielorussia, morto un altro migrante al confine con la Polonia

Il tuo browser non supporta questo file

Bielorussia: è morto un altro migrante al confine con la Polonia, dove le temperature sono scese sotto lo zero.

I militari polacchi hanno rinvenuto nella regione di confine con la Bielorussia, dove le temperature sono scese sotto lo zero, il corpo senza vita di un altro migrante.

Bielorussia, morto migrante nella regione del confine: continuano ad aumentare i decessi

L’uomo, il cui cadavere è stato ritrovato in un bosco nei pressi di Olchowka, a circa 9 chilometri dal confine, secondo quanto riferito da un portavoce della polizia all’agenzia Pap, aveva con sé uno zaino e un passaporto nigeriano.

Numerosi migranti sono morti nelle ultime settimane nell’area di frontiera tra Bielorussia e Polonia, mentre tentavano di attraversare il confine con l’Unione europea. Bruxelles accusa il presidente bielorusso Alexander Lukashenko di avere orchestrato la crisi per destabilizzare la Ue, come rappresaglia per le sanzioni imposte a Minsk.

Tra i migranti morti, anche la madre 38enne Avin Irfan Zahr, arrivata in Bielorussia i primi di novembre con il marito e cinque figli. La famiglia proveniva dal Kurdistan iracheno e la donna era incinta di sei mesi quando ha trascorso settimane nei boschi, senza cibo e acqua sufficiente: il bambino che portava in grembo non si muoveva da giorni e nonostante il cesareo d’urgenza, sia la madre che il feto sono morti a causa della setticemia.