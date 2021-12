Clochard dà fuoco a dei rifiuti pericolosi in strada per riscaldarsi, arrestato

Nell’incendiare i rifiuti pericolosi si è formata una nube nera che ha messo a rischio la visibilità alle auto che viaggiavano in Via Tiburtina.

Un ragazzo di 23 anni, senzatetto, è stato sorpreso di Carabinieri della Stazione Roma di San Lorenzo a dar fuoco a dei rifiuti pericolosi in strada per riscaldarsi. I Carabinieri sono intervenuti dopo aver notato una nube di fumo nero mentre viaggiavano in Via Tiburtina.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco che hanno portato a termine l’opera di spegnimento di cui si erano già occupati i militari. In questo modo, sono stati evitati possibili disagi alle auto che circolavano sulla sopraelevata della Circonvallazione. Il 23enne, dopo aver fornito informazioni non esatte sulla sua identità, è stato portato in Caserma. Dovrà rispondere di incendio di rifiuti pericolosi, false dichiarazioni sulla propria identità.