Consumi, Codacons: “Preoccupazione per le tredicesime degli italiani”

Consumi: il Codacons afferma che c’è una grande preoccupazione per le tredicesime degli italiani e forte incertezze.

La destinazione delle tredicesime in arrivo nelle tasche degli italiani è un segnale preoccupante perché attesta le incertezze delle famiglie circa il futuro del paese. Lo afferma il Codacons, commentando lo studio di Confesercenti. “Condividiamo in pieno i timori espressi dalle organizzazioni dei commercianti”, spiega il presidente Carlo Rienzi.

Codacons, si riduce la quota destinata ai regali di Natale: aumenta la propensione al risparmio

L’utilizzo che gli italiani faranno delle tredicesime rispecchia il clima di grande incertezza sul futuro dell’Italia: non a caso si riduce la quota destinata ai regali mentre aumenta in modo considerevole la propensione al risparmio da parte delle famiglie.

Alla base di tale modifica nella destinazione delle tredicesime non solo l’emergenza sanitaria in corso, ma anche l’allarme dei prezzi e delle bollette che sta generando paura tra i consumatori, con una larga fetta di popolazione che decide quest’anno di mettere da parte i soldi per far fronte ai rincari odierni e a quelli che scatteranno il prossimo anno”.

“Un ulteriore segnale che dovrebbe spingere il Governo ad adottare misure urgenti per contrastare la crescita dei prezzi al dettaglio e difendere il potere d’acquisto delle famiglie che si sta erodendo giorno dopo giorno”, conclude il presidente Rienzi.