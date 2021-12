17enne inseguito e accoltellato per strada, misure cautelari per due minori

Il tuo browser non supporta questo file

Un ragazzo di 16 anni e uno 15 sono stati raggiunti da una misura cautelare per aver assalito e accoltellato un 17enne a Napoli, il 23 novembre scorso

Un 15enne e un 16enne, gravemente sospettati di tentato omicidio aggravato per futili motivi nei confronti di un ragazzo di 17 anni, hanno ricevuto una misura cautelare di collocamento in comunità, come stabilito dal gip del Tribunale dei Minori di Napoli. A notificare la misura sono stati gli agenti della Polizia di Stato, dopo un’inchiesta su una violenta aggressione occorsa il 23 novembre scorso a Napoli.

Quella sera, i due minori hanno assalito e gravemente ferito il 17enne con un coltello. Quest’ultimo è arrivato in ospedale in pericolo di vita e i medici hanno dovuto sottoporlo a un’operazione chirurgica.

Leggi anche:—>Covid, nuovo record di contagi: preoccupazione per la variante Omicron

L’inchiesta ha consentito di ricostruire la dinamica dell’aggressione. Dopo alcuni screzi precedenti per futili motivi, i due minori indagati, hanno incontrato il 17enne per strada e lo avrebbero inseguito e fermato in via Stella, a Napoli, assalendolo.

Leggi anche:—>Tenta il suicidio bevendo un mix di farmaci: intervengono i carabinieri

I due dapprima avrebbero preso il 17enne a calci e pugni e poi con un coltello la cui lama misura circa 16 centimetri. L’arma è stata sequestrata nell’appartamento di uno dei due aggressori. Dopo l’interrogatorio, alla presenza di un avvocato di fiducia, hanno confessato le proprie responsabilità. Al termine dell’interrogatorio e delle formalità di rito, i due minori sono stati trasferiti nelle comunità di recupero.