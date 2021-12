21enne ubriaca dopo alcuni shottini al bar, accoltella due amici

La ragazza, già nota alle forze dell’ordine, stava trascorrendo la serata in un bar con gli amici e il fidanzato. Poi, uno sguardo di troppo da parte di un amico ha scatenato l’inaspettata reazione

È bastato uno sguardo di troppo a scatenare una reazione oltremodo spropositata da parte di una ragazza di 21 anni, ubriaca e armata di coltello, che ha ferito alle mani due amici della sua comitiva, all’esterno di un locale di Mogliano Veneto (Treviso). Il brutto episodio è occorso tra martedì 7 dicembre e mercoledì 8, in piena notte, verso le 3, di fronte al bar Avenue, in via Matteotti.

La ragazza, di Mogliano, si era recata in quel bar col fidanzato e con un gruppo di amici, circa 15 persone. Dovevano passare una serata di svago ma si è trasformata in un incubo. La 21enne, già nota alle forze dell’ordine, avrebbe litigato con il fidanzato, complice qualche bicchiere di troppo. Sarebbe stata una discussione alquanto accesa, al punto che lui è andato via. Ma quando per il locale è giunto l’orario di chiusura, i baristi hanno esortato i ragazzi a uscire, verso le 3.

A quel punto si è scatenata la violenza. La 21enne, ubriaca, si è separata per alcuni minuti dalla comitiva, e al suo ritorno, uno degli amici, un 28enne, le avrebbe rivolto sguardi e qualche parola di troppo. Parole e sguardi evidentemente non graditi dalla ragazza, che d’improvviso ha reagito tirando fuori un coltello a doppia lama, lungo 20 centimetri.

Un altro ragazzo della compagnia si è accorto della lama e ha cercato di intervenire per allontanare il 28enne ma non ha fatto in tempo, perché la ragazza aveva già colpito di striscio alle mani sia lui, sia l’amico. Il ragazzo di 28 anni, nonostante la ferita, è rimasto lucido e ha contattato i carabinieri. Quando sono arrivati i militari la situazione si è calmata. Con loro, anche il 118 Suem, che ha portato i due ragazzi feriti in pronto soccorso.

I due giovani hanno avuto una prognosi di 7 e 10 giorni. Intanto la ragazza era andata via ma i militari l’hanno trovata nei dintorni, in evidente stato di ubriachezza.

La 21enne non ha opposto resistenza ai carabinieri che le hanno sequestrato il coltello. I militari hanno denunciato la ragazza per lesioni aggravate e porto abusivo di armi.