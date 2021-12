Con tutta la forza dell’amore | Il Vangelo di oggi Giovedì 9 Dicembre 2021

Gesù ci ha aperto una porta, prima della sua venuta non era ancora stata aperta, da raggiungere con tutta la forza dell’amore.

Liturgia di oggi Giovedì 9 Dicembre 2021

GIOVEDÌ DELLA II SETTIMANA DI AVVENTO4

Tu sei vicino, o Signore, e tutte le tue vie sono verità;

fin dal principio, dalle tue testimonianze

ho conosciuto che in eterno tu sei. (Cf. Sal 118,151-152)

Prima Lettura

Io sono il tuo redentore, il Santo d’Israele.

Dal libro del profeta Isaìa

Is 41,13-20

Io sono il Signore, tuo Dio,

che ti tengo per la destra

e ti dico: «Non temere, io ti vengo in aiuto».

Non temere, vermiciattolo di Giacobbe,

larva d’Israele;

io vengo in tuo aiuto – oràcolo del Signore -,

tuo redentore è il Santo d’Israele.

Ecco, ti rendo come una trebbia acuminata, nuova,

munita di molte punte;

tu trebbierai i monti e li stritolerai,

ridurrai i colli in pula.

Li vaglierai e il vento li porterà via,

il turbine li disperderà.

Tu, invece, gioirai nel Signore,

ti vanterai del Santo d’Israele.

I miseri e i poveri cercano acqua ma non c’è;

la loro lingua è riarsa per la sete.

Io, il Signore, risponderò loro,

io, Dio d’Israele, non li abbandonerò.

Farò scaturire fiumi su brulle colline,

fontane in mezzo alle valli;

cambierò il deserto in un lago d’acqua,

la terra arida in zona di sorgenti.

Nel deserto pianterò cedri,

acacie, mirti e ulivi;

nella steppa porrò cipressi,

olmi e abeti;

perché vedano e sappiano,

considerino e comprendano a un tempo

che questo ha fatto la mano del Signore,

lo ha creato il Santo d’Israele.

Parola di Dio.

Salmo Responsoriale – Dal Sal 144 (145)

R. Il Signore è misericordioso e grande nell’amore.

O Dio, mio re, voglio esaltarti

e benedire il tuo nome in eterno e per sempre.

Buono è il Signore verso tutti,

la sua tenerezza si espande su tutte le creature. R.

Ti lodino, Signore, tutte le tue opere

e ti benedicano i tuoi fedeli.

Dicano la gloria del tuo regno

e parlino della tua potenza. R.

Facciano conoscere agli uomini le tue imprese

e la splendida gloria del tuo regno.

Il tuo regno è un regno eterno,

il tuo dominio si estende per tutte le generazioni. R.

Il Vangelo di oggi Giovedì 9 Dicembre 2021

Non ci fu uomo più grande di Giovanni Battista.

Dal Vangelo secondo Matteo

Mt 11,11-15

In quel tempo, Gesù disse alle folle:

«In verità io vi dico: fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista; ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui.

Dai giorni di Giovanni il Battista fino ad ora, il regno dei cieli subisce violenza e i violenti se ne impadroniscono.

Tutti i Profeti e la Legge infatti hanno profetato fino a Giovanni. E, se volete comprendere, è lui quell’Elìa che deve venire. Chi ha orecchi, ascolti!».

Parola del Signore.

Con tutta la forza dell’amore | Il commento al Vangelo di oggi Giovedì 9 Dicembre 2021

Tra i nati di donna, Giovanni il Battista è il più grande, ma ancor più grande agli occhi di Gesù è chi si è “accaparrato” con tutte le forze il Regno dei Cieli e, anche fosse il più misero, chi è riuscito ad entrarvi con la forza della fede e della propria volontà, è persino più grande di lui, lassù, nell’abbraccio del Padre. Gesù annuncia il suo Regno, un regno che occorre prendere con violenza, ma una violenza che non ha l’accezione negativa che gli diamo.

Prevede semplicemente che con tutte le forze si cerchi la vita eterna, si segua il percorso che Gesù ci ha indicato, e di cui lui ci ha insegnato col suo esempio la via.

Il commento al Vangelo di ieri:

Questa forza che occorre mettere in tutto ciò che viviamo, per meritare il dono gratuito della vita eterna, è l’amore, è il rispetto: il rispetto di Dio, il rispetto nostro e il rispetto degli altri, e quindi l’umiltà, la pazienza e la costanza che ne conseguono, e la mitezza: tutto il contrario della violenza! Per averne però bisogna essere motivati, zelanti e costanti, nella preghiera come nelle azioni. Questa è la violenza di cui Gesù parla.

Per puntare verso le cose del Regno dei cieli occorre mettere tanta forza e anche andare contro alcune proprie inclinazioni negative. Dio ci ama e ci aspetta, avendo aperto la porta del Paradiso per noi, una porta che prima della venuta di Gesù e dell’incontro con lui non era ancora stata aperta, a cui occorre puntare lottando nella vita con tutta la forza dell’amore.