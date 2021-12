La linfa della vita | Il Vangelo di oggi Venerdì 10 dicembre 2021

Se ci chiudiamo all’altro per non soffrire diveniamo incapaci di vivere e lasciar circolare la linfa della vita in noi, quella linfa che è l’amore.

Liturgia di oggi Venerdì 10 dicembre 2021

VENERDÌ DELLA II SETTIMANA DI AVVENTO

Ecco, il Signore verrà con splendore

a visitare il suo popolo nella pace

per fargli dono della sua vita eterna.

Prima Lettura

Se tu avessi prestato attenzione ai miei comandi!

Dal libro del profeta Isaia

Is 48,17-19

Così dice il Signore tuo redentore,

il Santo d’Israele: «Io sono il Signore tuo Dio

che ti insegno per il tuo bene, che ti guido per la strada su cui devi andare.

Se avessi prestato attenzione ai miei comandi,

il tuo benessere sarebbe come un fiume,

la tua giustizia come le onde del mare.

La tua discendenza sarebbe come la sabbia

e i nati dalle tue viscere come i granelli d’arena.

Non sarebbe mai radiato né cancellato

il suo nome davanti a me».

Parola di Dio.

Salmo Responsoriale – Dal Sal 1

R. Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita.

Beato l’uomo che non entra nel consiglio dei malvagi,

non resta nella via dei peccatori

e non siede in compagnia degli arroganti,

ma nella legge del Signore trova la sua gioia,

la sua legge medita giorno e notte. R.

È come albero piantato lungo corsi d’acqua,

che dà frutto a suo tempo:

le sue foglie non appassiscono

e tutto quello che fa, riesce bene. R.

Non così, non così i malvagi,

ma come pula che il vento disperde;

poiché il Signore veglia sul cammino dei giusti,

mentre la via dei malvagi va in rovina. R.

Il Vangelo di oggi Venerdì 10 dicembre 2021

Non ascoltano né Giovanni né il Figlio dell’uomo.

Dal Vangelo secondo Matteo

Mt 11,16-19

In quel tempo, Gesù disse alle folle:

«A chi posso paragonare questa generazione? È simile a bambini che stanno seduti in piazza e, rivolti ai compagni, gridano:

“Vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, abbiamo cantato un lamento e non vi siete battuti il petto!”.

È venuto Giovanni, che non mangia e non beve, e dicono: È indemoniato. È venuto il Figlio dell’uomo, che mangia e beve, e dicono: Ecco, è un mangione e un beone, un amico di pubblicani e di peccatori.

Ma la sapienza è stata riconosciuta giusta per le opere che essa compie».

Parola del Signore.

La linfa della vita | Il commento al Vangelo di oggi Venerdì 10 dicembre 2021

“La Sapienza è stata riconosciuta giusta dai suoi figli”: la Sapienza, che è Gesù e il suo Vangelo, è stata riconosciuta giusta dai suoi stessi figli. Chi sono questi figli? Sono i semplici. Coloro che hanno un cuore semplice che accolga il messaggio di Gesù come verità, senza dover trovare cavilli in ogni evidenza.

La straordinarietà può spalancare o chiudere il cuore. Chiude di fronte al bene quanto al male quando, davanti a un canto di gioia o un lamento, cui fa riferimento la parabola, l’indifferenza pietrifica, e si rimane impassibili

Si tratta di quell’insensibilità che porta tanto male, perché quando ci si chiude nel proprio guscio ci si estranea dal mondo, si perde la cognizione di ciò che è veramente bene e da ciò che è male.

Il commento al Vangelo di ieri:

Se ci chiudiamo all’altro per non soffrire restiamo come annichiliti interiormente e incapaci di vivere davvero la vita, lasciando circolare la linfa della vita in noi e fuori di noi, quella linfa che è l’amore.

L’indifferenza è appunto la chiusura che operiamo per evitare di soffrire, ma ci porta a non vivere e a non gioire. Essa è forse il contrario della sapienza: la sapienza è ciò che porta il sapore, il gusto, l’amore per le cose; l’indifferenza invece non vede differenza tra bene e male, giusto o ingiusto, stolto o assennato. È ciò che fa perdere sapore al nostro cuore: l’antidoto ad essa è un cuore aperto ad accogliere Dio.