Inghilterra, via al “piano B” contro variante Omicron: tornano restrizioni

L’Inghilterra deve fare i conti con la diffusione della variante Omicron del Covid-19 ed il Premier Boris Johnson ha dato il via al “piano B”, che prevede il ritorno in vigore di alcune misure di restrizione. La mascherina tornerà ad essere obbligatoria al chiuso e il Covid Pass dovrà essere presentata per accedere a molti luoghi, tra cui anche i locali. Il Governo ha chiesto inoltre che tutti i lavoratori che ne hanno la possibilità proseguano in smart working fino a data da destinarsi.

In Inghilterra è cominciata l’attuazione del “Piano B”, ovvero il nuovo programma per contrastare la diffusione del Covid-19 e, in particolare, della variante Omicron, che sembrerebbe essere più pericolosa delle altre e sta preoccupando il Paese. Essa sta “crescendo molto più rapidamente rispetto a quanto accaduto con la Delta” e “potrebbe portare a un forte aumento delle ospedalizzazioni e dunque, purtroppo, delle morti”. I casi di positività, in base ai dati, raddoppiano ogni 2,5–3 giorni. Questo l’allarme lanciato dagli esperti e confermato anche dagli esponenti del Governo nel corso di una conferenza stampa svoltasi mercoledì.

Il Premier Boris Johnson ha dunque annunciato il ritorno delle misure di restrizione. Con l’entrata in vigore di queste ultime, a partire da venerdì 10 dicembre sarà obbligatorio indossare la mascherina «nella maggior parte dei luoghi pubblici, come i cinema, i teatri e i luoghi di culto». Il dispositivo di protezione continuerà a non essere indispensabile invece all’aperto, così come nei luoghi in cui è poco pratico utilizzarlo, come nelle palestre o nei ristoranti. Il Governo inoltre ha chiesto che dalle prossime settimane chiunque possa farlo scelga di continuare a lavorare in smart working.

Un tema complesso, in Inghilterra come in altri Paesi, è quello relativo al Green Pass, o meglio Covid Pass (questa la sua denominazione inglese). Esso da mercoledì 15 dicembre sarà necessario per accedere ad un gran numero di luoghi, tra cui i locali. Il certificato è ottenibile attraverso la prova di vaccinazione completa oppure attraverso un tampone dal risultato negativo. La necessità di presentare prova della immunizzazione per entrare nei luoghi pubblici è già in vigore in Scozia, Galles e Irlanda del Nord.