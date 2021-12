«Obiettivo zero fumatori entro il 2027» e le sigarette diventano illegali per i più giovani

Il tuo browser non supporta questo file

La vendita di sigarette sarà vietata alle persone nate dopo il 2008 per raggiungere l’obiettivo «Smoke Free 2025».

La Nuova Zelanda dice stop al fumo e adotta misure pesanti anche nei confronti dei più giovani: a presentare il progetto è la Ministra alla Sanità, Ayesha Verral.

Divieto di vendita delle sigarette

La Ministra Verral ha annunciato che la vendita delle sigarette e di tutti i prodotti del tabacco saranno vietati a tutte le persone nate dal 2008 (dai 14 anni in su). Attualmente, in Nuova Zelanda, è già considerato illegale vendere le sigarette a chi non ha compiuto la maggiore età. L’obiettivo è quello di aumentare, ogni anno, l’etù consentita in modo da azzerare l’uso di sigarette in tutto il Paese.

LEGGI ANCHE: Varriale, nuove accuse da un’altra donna. Lui si difende: «Mi ha distrutto casa, la denuncio»

«Vogliamo assicurarci che i giovani non inizino mai a fumare, per questo abbiamo lanciato una offensiva contro chi fornisce o vende tabacco ai giovani» spiega la Ministra alla Sanità neozelandese. L’obiettivo è quello di raggiungere, entro il 2027, lo 0% di fumatori in tutta la Nuova Zelanda. «Abbiamo bisogno di un nuovo approccio. – spiega Ayesha Verral – Sono circa 4.500 i neozelandesi che ogni anno muoiono a causa del tabacco. Dobbiamo fare accelerare il progresso per essere in grado di raggiungere l’obiettivo ‘Smoke Free 2025′». Per quanto riguarda le sanzioni, invece, ad essere puniti saranno i venditori e non le persone che vorranno acquistare il prodotto. E, in vista di un possibile sviluppo del mercato nero della vendita di tabacco, le istituzioni sono a lavoro per definire un piano per limitarne l’eventuale diffusione.