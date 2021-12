Varriale, nuove accuse da un’altra donna. Lui si difende: «Mi ha distrutto casa, la denuncio»

Il tuo browser non supporta questo file

Nuove accuse per Enrico Varriale da parte della donna con cui ha una relazione. Lui si difende: «Vittima di folle gelosia».

Enrico Varriale, indagato per stalking, viene accusato nuovamente dalla donna con cui ha una relazione. Il giornalista sportivo della RAI, però, si difende respingendo qualsiasi tipo di accusa e annunciando una azione legale.

La difesa di Varriale

«Ieri, alle 22:30 la donna con cui ho una relazione ha dapprima citofonato insistentemente. – racconta il giornalista della RAI – Ha cominciato, successivamente, a bussare alla porta di casa e alla fine ho ceduto e le ho aperto». «È entrata come una furia» aggiunge Varriale. «In preda ad un raptus di gelosia, ha iniziato a distruggermi casa: piatti, bicchieri, soprammobili. Qualunque cosa le capitava sotto mano mi veniva tirata addosso e distrutta». Enrico Varriale racconta di aver provato a fermarla e, in quel momento, la sua compagna «ha cominciato ad urlare “non mi toccare, ti denunciato”»

A quel punto, la donna ha chiamato la Polizia e l’autoambulanza e, continua la sua difesa: «prima dell’arrivo degli agenti è uscita di casa e non ho saputo più nulla». Posso documentare tutto. – conclude Enrico Varriale – Ho fotografato la mia abitazione e ho dato mandato ai miei avvocati di intraprendere le necessarie azioni legali». Varriale, in relazione alle accuse che ha rivolto la sua ex compagna, si era già difeso davanti al GIP.