Insufficienza di prove, chiesta archiviazione per i due marò

Il tuo browser non supporta questo file

Il nostro Paese aveva garantito all’India che il processo giudiziario sarebbe continuato in Italia

La Procura di Roma ha chiesto di archiviare l’indagine sui due marò Salvatore Girone e Massimiliano Latorre, accusati di aver ucciso due pescatori al largo delle coste del Kerala, nel sud ovest dell’India, a colpi di pistola. Si tratta di una vicenda risalente al febbraio 2012, e lo scorso ottobre il Tribunale dell’Aja aveva chiuso definitivamente il caso dopo che il nostro Paese aveva garantito all’India che il processo giudiziario sarebbe proseguito in Italia.

Leggi anche:—>Guido Russo, il dentista col braccio in silicone:«Era solo una provocazione, mi sono vaccinato il giorno dopo»

Il procuratore Michele Prestipino e il sostituto Erminio Amelio hanno chiesto al gip di archiviare le accuse contro i marò, poiché non vi sarebbero prove sufficienti, raccolte in questi anni, per instaurare un processo.

Leggi anche:—>Incendio in un ex covid hotel nel centro di Milano

La Procura aveva sentito i marò lo scorso luglio e anni prima, il 3 gennaio 2013, furono sentiti dai pm di Roma che ordinatono una perizia sui loro pc e su una macchina fotografica che erano a bordo della nave su cui i due fucilieri prestavano servizio in quel periodo.