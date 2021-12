In carcere lo zio dei fratelli Bianchi, gli assassini di Willy Monteiro

Il tuo browser non supporta questo file

Arrestato per reati inerenti alla droga. I nipoti sono i responsabili del pestaggio e omicidio di Willy Monteiro a Colleferro

E’ finito in manette Vito Bianchi, 54 anni, zio dei purtroppo famosi fratelli Bianchi, Marco e Mario, responsabili del violento pestaggio e omicidio di Willy Monteiro, avvenuto a Colleferro il 6 settembre del 2020. E’ quanto si apprende sul sito Notizie.com, secondo il quale l’uomo è accusato di reati inerenti alla droga. Bianchi, che si trovava già agli arrestati domiciliari, è stato fermato dai Carabinieri della stazione di Colleferro diretta dal capitano Vittorio De Lisa e trasferito nel carcere di Rebibbia per un cumulo di pene su decisione del Tribunale di Velletri.

Non è la prima volta che la famiglia Bianchi finisce nei guai, oltre l’orrendo omicidio commesso dai fratelli. Alcuni mesi fa una intercettazione telefonica aveva registrato la madre di Marco e Mario, definendo quanto accaduto a Willy “Manco fosse morta la Regina“.

Una troupe della Rai si era recata a casa dei genitori per chiedere spiegazioni, in tutta risposta il padre aveva aggredito e picchiato un giornalista e il cameraman, lo stesso zio, si sente in un audio, urlava di scagliargli contro i cani. E ancora condanne per spaccio di droga, pestaggi per chiedere il pizzo, reddito di cittadinanza indebitamente percepito. Una collezione di reati di ogni tipo.