Bollettino coronavirus 9 dicembre, i primi dati: l’aggiornamento dopo le 17

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 9 dicembre, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

I primi dati di oggi, 9 dicembre. L’aggiornamento completo dopo le 17.

Le Regioni

In Veneto 1928 nuovi positivi nelle ultime 24 ore

Sono 1928 i nuovi positivi al Covid in Veneto nelle ultime 24 ore, dopo i 3.516 contagi della giornata di ieri, mentre si registrano anche 4 vittime. Lo riferisce il bollettino della Regione aggiornato alle ore 8 di oggi. Il totale degli infetti dall’inizio della pandemia raggiunge i 540.695, quello dei decessi i 12.027. Le persone attualmente positive e in isolamento sono 43.619 (+ 1.054). Netto l’aumento dei ricoveri negli ospedali. I ricoverati per Covid sono oggi 797 (+56): nelle aree mediche sono 741 (-31), quelli nelle terapie intensive 132 (+3).

Oggi in Friuli Venezia Giulia 673 nuovi contagi e 5 decessi

– Oggi in Friuli Venezia Giulia su 5.207 tamponi molecolari sono stati rilevati 643 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 12,34%. Sono inoltre 6.940 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 120 casi (1,72%). Nella giornata odierna si registrano i decessi di 5 persone: nello specifico, si tratta di un uomo di 88 anni di Ronchi dei Legionari (deceduto in ospedale), un uomo di Pordenone di 86 anni (deceduto in ospedale), un uomo di 81 anni di Sacile (deceduto in ospedale), un uomo di 80 anni di Azzano Decimo (deceduto in ospedale) ed infine un uomo di 74 anni di Codroipo (deceduto in ospedale). Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 25, così come scendono a 297 i pazienti presenti in altri reparti. Lo comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 4.048, con la seguente suddivisione territoriale: 940 a Trieste, 2.055 a Udine, 726 a Pordenone e 327 a Gorizia. I totalmente guariti sono 124.725, i clinicamente guariti 275, mentre quelli in isolamento risultano essere 7.700. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 137.070 persone con la seguente suddivisione territoriale: 32.859 a Trieste, 58.538 a Udine, 26.861 a Pordenone, 16.909 a Gorizia e 1.903 da fuori regione. Il totale dei casi positivi è stato ridotto di 4 unità a seguito di 2 test antigenici non confermati dal successivo tampone molecolare e di 2 test positivi rimossi dopo la revisione dei casi. Per quanto riguarda il Sistema sanitario regionale, è stata rilevata la positività di un operatore tecnico e un operatore socio sanitario dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale; di un amministrativo, un collaboratore tecnico, un operatore tecnico, un commesso e un infermiere dell’Azienda sanitaria universitaria giuliano-isontina; un infermiere dell’Azienda sanitaria Friuli occidentale; di un infermiere dell’Irccs Burlo Garofolo. Sono stati rilevati poi tre casi tra gli ospiti delle residenze per anziani presenti in regione (Cividale, Trieste e Muggia) mentre risultano essere positivi due operatori all’interno delle strutture stesse (Pordenone e Duino Aurisina).

In Toscana 659 nuovi casi, 4 decessi

I ricoverati sono 325 (8 in più rispetto a ieri), di cui 47 in terapia intensiva (stabili). In Toscana sono 659 i nuovi casi Covid (633 confermati con tampone molecolare e 26 da test rapido antigenico), che portano il totale a 307.217 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 288.498 (93,9% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 8.085 tamponi molecolari e 9.850 tamponi antigenici rapidi, di questi il 3,7% è risultato positivo. Sono invece 5.653 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui l’11,7% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 11.278, +2,5% rispetto a ieri. I ricoverati sono 325 (8 in più rispetto a ieri), di cui 47 in terapia intensiva (stabili). Oggi si registrano 4 nuovi decessi: un uomo e 3 donne, con un’età media di 85,8 anni. Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale – relativi all’andamento dell’epidemia in regione. L’età media dei 659 nuovi positivi odierni è di 37 anni circa (31% ha meno di 20 anni, 21% tra 20 e 39 anni, 29% tra 40 e 59 anni, 14% tra 60 e 79 anni, 5% ha 80 anni o più).

In Sardegna, 181 nuovi casi e due decessi

”In Sardegna si registrano oggi 181 ulteriori casi confermati di positività al Covid, sulla base di 1965 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 7377 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 9 ( 1 in più di ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 93 ( 4 in più di ieri). 2954 sono i casi di isolamento domiciliare ( 40 in meno di ieri). Si registrano due decessi: un uomo di 77 anni, residente nella provincia del Sud Sardegna e un’altra persona residente nella provincia di Nuoro”. Lo comunica la Regione Sardegna.

In Abruzzo 134 nuovi positivi e due decessi

Sono 134 (di età compresa tra 1 e 96 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 89854. Il totale è inferiore in seguito a riallineamenti. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 2 nuovi casi (si tratta di un 84enne della provincia di Chieti e di una 85enne della provincia di Teramo) e sale a 2607. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 82144 dimessi/guariti (+167 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 5103 (-37 rispetto a ieri). Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità precisando che nel totale sono ricompresi anche 888 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall’inizio dell’emergenza, sui quali sono in corso verifiche. Centoventiquattro pazienti (+4 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 10 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 4969 (-41 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1577 tamponi molecolari (1618335 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 5548 test antigenici (1437488). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 1.88 per cento. Del totale dei casi positivi, 22666 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+9 rispetto a ieri), 22682 in provincia di Chieti (-2 per riallineamento), 21205 in provincia di Pescara (+61), 22443 in provincia di Teramo (+65), 712 fuori regione (-2) e 146 (+1) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

Valle d’Aosta, nessun decesso e 39 nuovi positivi

Nessun decesso e 39 nuovi casi positivi al Covid in Valle d’Aosta. Il totale delle persone contagiate da inizio epidemia a oggi sale, pertanto, a 13.651. I positivi attuali sono 744, di cui 719 in isolamento domiciliare, 24 ricoverati in ospedale, uno in terapia intensiva. I guariti complessivi sono 12.425, + 26 rispetto a ieri. I casi fino ad oggi testati sono 100.151, i tamponi effettuati 306.455. I decessi di persone risultate positive al Covid in Valle d’Aosta da inizio emergenza a oggi sono 482.

