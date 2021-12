Usa, vittoria dei no vax: no all’obbligo di vaccino nelle aziende

Il tuo browser non supporta questo file

Il Senato boccia la proposta del presidente Biden di imporre la vaccinazione contro il Covid-19. Ma gli amministratori si stanno attrezzando

Il Senato degli Stati Uniti sconfessa la proposta dell’amministrazione Biden di imporre il vaccino contro il Covid-19 obbligatorio per i dipendenti della aziende private con più di 100 dipendenti. La votazione è stata bocciata con una maggioranza di 52 a 48, i senatori democratici Jon Tester e Joe Manchin hanno votato con i repubblicani.

La decisione però non è ancora definitiva, in quanto i Democratici, favorevoli all’obbligo, hanno la maggioranza alla Camera e il presidente Joe Biden può comunque imporre il veto presidenziale. “L’assurda richiesta di vaccinazione del presidente Biden è un abuso di potere“, ha detto il leader della maggioranza repubblicana, Mitch McConnell. Come lui, molti repubblicani si dicono favorevoli al vaccino, ma contrari al suo obbligo.

Nel frattempo alcune città americane hanno scavalcato le scelte nazionali e deciso di imporre la vaccinazione. Il sindaco di New York,Bill de Blasio, ha annunciato lunedì che tutti i dipendenti del settore privato saranno presto soggetti all’obbligo di vaccinarsi contro il coronavirus, che ha già ucciso più di 790mila persone in Usa.