Fermata gang di spacciatori, uno utilizzava il figlio di 9 anni come palo

Sei arresti ad Asti, i venditori si recavano a casa dei compratori per le consegne. Uno degli spacciatori era accompagnato dal figlio

Maxi operazione delle forze dell’ordine ad Asti contro lo spaccio di droga. Impiegati 70 uomini tra poliziotti e finanzieri che hanno arrestato sei persone ed effettuato 14 persone nel quartiere Praia della città. Tra i fermati anche un uomo accompagnato dal figlio di 9 anni nella vendita di droga, che veniva impiegato come palo.

Lo spaccio riguardava centinaia di dosi di cocaina, l’indagine è partita a febbraio dello scorso anno e ha visto coinvolti anche le unità cinofile delle Questure di Torino e di Genova, il comando provinciale della guardia di finanza di Torino e un elicottero della Sezione Aerea della guardia di finanza di Venegono.

LEGGI ANCHE: Segregata, picchiata e violentata per 3 giorni: arrestato il compagno



Le consegne tracciate dall’operazione, denominata “Linus 2021“, avvenivano nell’abitazione dei compratori. I fermati si recavano nelle abitazioni dei singoli consumatori per raccogliere le richieste e le somme necessarie per l’acquisto delle sostanze, per poi provvedere alla consegna degli stupefacenti.