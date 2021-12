Bollettino coronavirus 10 dicembre, i primi dati: l’aggiornamento dopo le 17

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 10 dicembre, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

Le Regioni

Veneto, oggi si sfiorano i 4mila nuovi contagi, 13 i decessi

In Veneto si sfiorano oggi i 4mila nuovi casi di Covid in 24 ore. Lo sottolinea il report quotidiano della Regione Veneto: per la precisione sono 3.993 i nuovi infetti per un totale di quasi 46 mila persone positive in isolamento. In decisa crescita anche i ricoveri: 46 in piu’ nelle aree mediche mentre si registra una dismissione nelle terapie intensive. Ben 13 i nuovi decessi.

In Toscana 870 nuovi casi, 6 decessi

I ricoverati sono 334 (9 in più rispetto a ieri), di cui 49 in terapia intensiva (2 in più). In Toscana sono 870 i nuovi casi Covid (849 confermati con tampone molecolare e 21 da test rapido antigenico), che portano il totale a 308.087 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 288.896 (93,8% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 10.464 tamponi molecolari e 27.869 tamponi antigenici rapidi, di questi il 2,3% è risultato positivo. Sono invece 10.415 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui l’8,4% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 11.744, +4,1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 334 (9 in più rispetto a ieri), di cui 49 in terapia intensiva (2 in più). Oggi si registrano 6 nuovi decessi: 5 uomini e una donna con un’età media di 82,3 anni. Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale – relativi all’andamento dell’epidemia in regione. L’età media dei 870 nuovi positivi odierni è di 36 anni circa (32% ha meno di 20 anni, 18% tra 20 e 39 anni, 33% tra 40 e 59 anni, 14% tra 60 e 79 anni, 3% ha 80 anni o più).

Oggi in Friuli Venezia Giulia 483 nuovi contagi e 6 decessi

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 7.150 tamponi molecolari sono stati rilevati 379 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 5,3%. Sono inoltre 22.652 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 104 casi (0,46%). Nella giornata odierna si registrano i decessi di 6 persone: nello specifico, si tratta di tre donne triestine, di 95, 92 e 80 anni (le prime due decedute in Rsa, l’ultima in ospedale), una donna di 93 anni di Grado (deceduta in ospedale), una donna di 91 anni di San Canzian d’Isonzo (deceduta in Rsa) e un uomo di 78 anni di Palazzolo dello Stella (deceduto in ospedale). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 26, mentre i pazienti in altri reparti ammontano a 296.Lo comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 4.054, con la seguente suddivisione territoriale: 943 a Trieste, 2.056 a Udine, 726 a Pordenone e 329 a Gorizia. I totalmente guariti sono 125.119, i clinicamente guariti 292, mentre quelli in isolamento risultano essere 7.761. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 137.548 persone, con la seguente suddivisione territoriale: 32.977 a Trieste, 58.690 a Udine, 27.034 a Pordenone, 16.935 a Gorizia e 1.912 da fuori regione. Il totale dei casi positivi è stato ridotto di 5 unità a seguito di altrettanti test positivi rimossi dopo la revisione dei casi (3 in provincia di Trieste, 1 in provincia di Pordenone e 1 fuori regione).

Oggi in Abruzzo 317 nuovi casi, nessun morto

Sono 317 (di età compresa tra 1 e 91 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 90171. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovi casi e resta fermo a 2607. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 82388 dimessi/guariti (+244 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 5176 (+73 rispetto a ieri), nel totale sono ricompresi anche 730 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall’inizio dell’emergenza, sui quali sono in corso verifiche. Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità. Sono 119 i pazienti (-5 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in area medica; 11 (+1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 5046 (+77 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 4441 tamponi molecolari (1622776 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 13494 test antigenici (1450982). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 1.76 per cento. Del totale dei casi positivi, 22727 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+61 rispetto a ieri), 22795 in provincia di Chieti (+113), 21289 in provincia di Pescara (+84), 22499 in provincia di Teramo (+56), 713 fuori regione (+1) e 148 (+2) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

