Messico, scontro tra camion con a bordo migranti: almeno 54 i morti, oltre 100 i feriti. Sul caso stanno indagando le autorità locali. Messaggi di cordoglio e vicinanza alle famiglie delle vittime da parte del governo messicano.

Almeno 54 persone rimaste uccise, e più di 100 rimaste invece ferite a causa di un gravoso incidente avvenuto in Messico. Secondo quanto viene riportato dai media americani, un camion si è ribaltato in un’area a sud del Paese, mentre traportava diversi migranti provenienti dall’America centrale. Secondo quanto riferito dall’ufficio del procuratore, le vittime si trovavano a bordo del rimorchio di uno dei camion. A provocare l’incidente pare sia stata la velocità sostenuta a cui viaggiava uno dei due mezzi coinvolti.

I migranti viaggiavano stipati nei camion

L’incidente si è verificato nello stato messicano del Chiapas, al confine con il Guatemala: un camion, che trasportava decine di migranti, si è schiantato contro un altro che sopraggiungeva. A causa del forte impatto, uno dei due si è poi capovolto nello scontro. Le foto diffuse dai media mostrano uno dei camion capovolto a terra, su un fianco vicino, a una passerella, con i corpi delle vittime stesi lungo sulla strada, avvolti in sacchi bianchi.

Lo scontro è avvenuto nei pressi di una curva molto stretta, al di fuori dalla città di Tuxtla Gutierrez (capitale dello stato del Chiapas), lungo la quale uno dei due veicoli stava transitando a velocità sostenuta. Sono ancora in fase di accertamento le esatte dinamiche dell’incidente. Secondo quanto riferisce Reuters, però, tra i morti si contano anche diversi bambini. Un testimone, che ha parlato con i giornalisti di Reuters, ha raccontato di aver sentito i singhiozzi e le grida dei sopravvissuti, mentre i soccorritori si stavano dirigendo sul luogo dell’incidente, vicino a un ponte pedonale dell’autostrada.

Il governatore dello stato, Rutilio Escandón, ha twittato che nell’incidente sono rimaste ferite 105 persone, tra cui 83 uomini e 22 donne. Tre persone sono ancora in gravi condizioni, secondo l’ufficio del procuratore generale. Il ministro degli Esteri messicano, Marcelo Ebrard, ha confermato che tra le vittime si contano anche diversi cittadini stranieri. “Le mie condoglianze alle vittime e alle famiglie colpite. In comunicazione con il governo dello Stato e la Protezione civile. Prendiamo contatto con i ministeri degli esteri dei paesi colpiti”, ha scritto Ebrard su Twitter. Dal canto suo, il presidente messicano, Andres Manuel Lopez Obrador, ha condiviso le sue condoglianze su Twitter. “Mi rammarico profondamente per la tragedia causata dal ribaltamento di un rimorchio a Chiapas, mentre trasportava migranti centroamericani”, ha detto il presidente. “È molto doloroso. Abbraccio le famiglie delle vittime”, ha poi concluso.

Non è immediatamente chiaro cosa abbia causato l’incidente, così come non sono del tutte chiare le circostanze per le quali le vittime viaggiavano stipate nel camion. Tuttavia, la migrazione è molto comune dai paesi dell’America centrale come Honduras, Guatemala e Nicaragua, dove violenza, corruzione, insicurezza alimentare e mancanza di opportunità economiche hanno lasciato molti sudamericani senza altra scelta. Non è da escludere che quel viaggio, finito in tragedia, fosse una delle tante tratte organizzare dai trafficanti di essere umani, che viaggia verso nord attraverso il Messico per raggiungere il confine con gli Stati Uniti.

A novembre, le autorità messicane avevano riferito di aver trovato circa 600 migranti nascosti in due rimorchi mentre attraversavano lo stato di Veracruz. Il National Migration Institute del paese ha dichiarato inoltre di aver scoperto 145 donne e 455 uomini stipati in diversi mezzi che si stavano dirigendo a nord, verso il confine con gli Stati Uniti. La US Border Patrol ha arrestato un numero record di persone per attraversamenti illegali al confine tra Stati Uniti e Messico nell’ultimo anno. Secondo l’Organizzazione internazionale per le migrazioni, infine, proprio quest’anno si è registrato anche un numero record di persone morte durante il tentativo di attraversare il confine.