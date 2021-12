Meteo DOMANI sabato 11 Dicembre | addensamenti in aumento

Nella giornata di domani sabato e previsioni meteo del 11 dicembre. Al nord addensamenti in aumento. Al centro nuvole e rovesci sparsi. Al maltempo generale. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di sabato 11 Dicembre.

Nord:

Addensamenti compatti lungo l’arco alpino centrale e sulla Romagna meridionale, con nevicate oltre i 500 metri, e piogge sparse su quest’ultima; bel tempo sul resto del settentrione.

Centro e Sardegna:

Molte nubi compatte sulle regioni adriatiche ed aree interne tirreniche, con nevicate diffuse ed abbondanti, sulle aree interne oltre i 500 metri; rovesci o temporali diffusi lungo le are costiere adriatiche; addensamenti compatti sulla Sardegna, con rovesci o temporali sparsi; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del centro.

Sud e Sicilia:

Nuvolosità irregolare, a tratti anche intensa, specie sule regioni tirreniche, con rovesci o temporali diffusi, localmente anche intensi sulle regioni tirreniche.

Temperature:

Minime in aumento al centro-sud e lungo l’arco alpino e stazionarie sul resto del paese; massime in diminuzione su Sardegna ed appennino centromeridionale, in aumento al nord, e sulle regioni centrali tirreniche, stazionarie sul resto del paese.

Venti:

Forti con raffiche di burrasca forte da nord, al centro-sud; da deboli a moderati settentrionali sul resto del paese.

Mari:

Da molto mosso ad agitato l’adriatico; da molto agitati a grossi i restanti mari.