Riconosce il vigile urbano che gli ha fatto la multa e lo picchia al bar

Un uomo ha assalito un vigile urbano in un locale di Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza e lo picchiato

Un uomo di 48 anni di Romano d’Ezzelino, ha riconosciuto in un bar il vigile urbano che lo aveva multato e lo ha picchiato mandandolo in nosocomio. L’episodio è accaduto a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza. Prima di riempirlo di botte gli ha ricordato di averglielo promesso. L’uomo, dopo aver picchiato il vigile in borghese che stava bevendo un caffè al bar, è stato arrestato anche per aver causato danni al locale.

Il 48enne, un paio di anni fa, era stato multato perché circolava a bordo di un veicolo senza assicurazione. Ergo gli avevano sequestrato l’auto e lo avevano sanzionato per circa mille euro. Al che, l’uomo ha voluto mettere in atto una vendetta di quello riteneva fosse il colpevole della multa. L’uomo ha colpito il vigile forte in viso, al punto da farlo sanguinare e il gestore del bar, piuttosto affollato, ha tentato inutilmente di bloccarlo.

In breve tempo sono sopraggiunti al bar polizia locale e polizia di Stato e hanno arrestato il 48enne, portandolo in questura. In seguito lo hanno denunciato per lesioni e danni perché l’uomo, mentre pestava il vigile, aveva provocato rotture e danneggiato vetri e attrezzature del bar.

L’uomo ha anche minacciato il vigile in modo assai pesante. Per il 48enne si prospettano diversi guai.