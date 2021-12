Ha un malore mentre è in servizio allo stadio, morto poliziotto

Il tuo browser non supporta questo file

Antonio Trotta aveva avuto un malore mentre si occupava della sicurezza allo stadio di Catanzaro. Inutili i soccorsi di tifosi e medici

Era stato soccorso dai tifosi dopo essersi accasciato improvvisamente al suolo, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare per Antonio Trotta, 34enne commissario capo della questura di Catanzaro, che domenica scorsa era in servizio durante la partita tra Catanzaro e Foggia allo stadio. La causa del decesso pare essere un aneurisma, l’annuncio è stato diffuso dai colleghi.

“Questa notte, a 34 anni, ci ha lasciato per le conseguenze di un aneurisma che lo ha colpito domenica 5 dicembre mentre era di servizio allo stadio – si legge in un comunicato diffuso dalla Polizia di Stato -. Durante il prefiltraggio dei tifosi della squadra ospite, il Foggia, Antonio all’improvviso si è accasciato al suolo. Gli stessi tifosi, insieme ai colleghi lo avevano subito soccorso e vista la gravità emersa immediatamente, avevano deciso di non esporre nessuno striscione per rispetto“.

“Durante il primo intervento dei sanitari si era capito che le sue condizioni erano gravi e a nulla è servito un intervento chirurgico d’urgenza, effettuato all’ospedale di Cosenza – continua la nota -. Antonio si era arruolato in Polizia nel 2015, frequentando il 105° corso per commissari della Polizia di Stato a Roma sino al 2017. Nel gennaio di quell’anno Antonio Trotta era stato assegnato nella sua Calabria dove, con passione per la professione e l’orgoglio di lavorare nella sua terra d’origine, aveva svolto servizio alle Volanti di Catanzaro e al Commissariato di P.S. Lido di Catanzaro. Attualmente era in servizio alla Divisione anticrimine della Questura”.

I funerali sono previsti per domani 11 dicembre, alle 15 presso la Chiesa di San Domenico a Torano Castello in provincia di Cosenza, frazione Sartano. “Tutta la Polizia si stringe in un abbraccio alla compagna, ai familiari e agli amici di questo giovane collega” si conclude nel comunicato.