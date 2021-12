Botte, insulti e minacce alla moglie: finito in manette un pregiudicato 41enne, già agli arresti domiciliari. L’uomo dovrà scontare la pena in carcere. La vittima si è rivolta ai carabinieri denunciando maltrattamenti, minacce, percosse, violenze fisiche e psicologiche.

Ennesimo caso di violenza sulle donne, questa volta ricostruito in Sicilia. Se già due giorni fa si era parlato di un uomo (un no-vax residente a Torino) che aveva minacciato e aggredito sua moglie perché contrario alla sua vaccinazione, questa volta i maltrattamenti in famiglia sono avvenuti entro le mura di un’abitazione in quel di Siracusa. Secondo quanto viene riportato dalla nota ufficiale diffusa dai militari dell’Arma, i Carabinieri della Stazione di Francofonte (Siracusa) hanno arrestato un pregiudicato 41enne del luogo, poiché ritenuto responsabile di maltrattamenti ai danni della convivente. Da come viene riferito, pare che l’uomo avesse più volte minacciato e picchiato la donna in talune anche in presenza dei figli minori.

Botte e minacce alla moglie, in manette un uomo di 41 anni

Sfogava tutta la sua rabbia sulla compagna convivente, insultandola picchiandola e minacciandola. L’orco è un uomo di 41 anni residente a Francofonte (del quale non sono state rese note le generalità), piccolo comune non lontano da Siracusa. In alcune occasioni, l’uomo se la prendeva con la donna anche di fronte ai suoi figli più piccoli. Fino a che la donna non ha deciso di farsi coraggio e raccontare il suo incubo alle forze dell’ordine.

LEGGI ANCHE: Morte Michele Merlo, c’è il primo indagato: è un medico accusato di omicidio colposo

LEGGI ANCHE: In manette il “frenatore seriale” ligure: ha fermato quasi 100 treni e bloccato un aereo

Ed è stata proprio la vittima, stanca di subire le angherie del compagno, a rivolgersi infine ai Carabinieri, che hanno raccolto la denuncia documentando anni di maltrattamenti, consistiti in minacce, percosse, violenze fisiche e psicologiche. Valutando particolarmente gravi le circostanze emerse, è stata la Procura della Repubblica di Siracusa ad emettere una misura cautelare, disponendo per l’uomo, già agli arresti domiciliari, la custodia in carcere.