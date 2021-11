Moglie vaccinata minacciata dal marito No-Vax: denunciato per maltrattamenti

La polizia è dovuta intervenire per sedare l’ennesima violenza domestica. L’uomo avrebbe intimorito la moglie minacciandola di non farla più uscire di casa.

Torino, quartiere Mirafiori, la polizia ha dovuto sedare l’ennesima lite tra moglie e marito, scatenata dall’uomo a causa dalla somministrazione del vaccino anti Covid da parte della donna. Il marito è un No-Vax convinto, che secondo la confessione della moglie, sarebbe pronto anche a perdere il lavoro pur di non munirsi del tanto discusso Green pass. L’uomo è accusato di maltrattamenti in famiglia. La vittima è stata più volte insultata e durante l’ultima lite, il marito l’avrebbe minacciata di non farla più uscire di casa.

Denuncia e allontanamento d’urgenza

L’uomo ha scatenato tutta la sua rabbia contro la moglie, “colpevole” di essersi fatta iniettare il vaccino e soprattutto di volerlo far fare anche al figlio. La donna, esausta dalle continue minacce del marito, ha sporto denuncia alle forze dell’ordine. Oltre alla denuncia per maltrattamenti, per il marito è stato disposto anche l’allontanamento d’urgenza, poiché una volta fatto uscire di casa dai carabinieri, l’uomo ha minacciato di dar fuoco all’abitazione con moglie e figlio dentro.