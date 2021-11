La minaccia con pistola e martello, denuncia il marito dopo anni di abusi

Percosse e violenze verbali per oltre 20 anni anche davanti ai figli. Alla fine si è recata dai carabinieri per denunciare il marito

20 anni di violenze e minacce. Una donna si è presentata ai carabinieri per raccontare i maltrattamenti subiti per decenni da parte del marito, un uomo di 44 anni pregiudicato residente nella provincia di Taranto. L’aveva minacciata di morte con un martello e una pistola, troppo per sopportare ancora e non denunciarlo alle forze dell’ordine.

La vita in casa col marito si era fatto insopportabile soprattutto a causa dell’abuso di alcol di parte di lui, scatenando discussioni e violenze sempre peggiori davanti ai propri figli. I carabinieri hanno perquisito l’abitazione della coppia rinvenendo una pistola scacciacani, priva del tappo rosso, che è stata sequestrata.