Trovato morto un uomo tra i binari: non ha un’identità

La polizia ha trovato un uomo morto tra i binari alla stazione di Sesto San Giovanni (Milano). L’uomo ha il viso sfigurato e il sindaco spera si presenti qualcuno per identificarlo

Dagli alti palazzi che si trovano intorno alla stazione di Sesto San Giovanni (Milano), qualcuno ha notato, ieri mattina, 9 dicembre, intorno alle 9, un uomo vestito di scuro, tra i binari, in un luogo in cui è possibile arrivare solo scavalcando una recinzione la cui altezza è di due metri. Allertati soccorritori e polizia, una volta giunti sul posto, hanno trovato un cadavere dal volto sfigurato, dopo il passaggio del treno Milano-Lecco che lo ha travolto. L’uomo non aveva né documenti né uno zaino.

Inizialmente si è ipotizzato che l’episodio fosse appena accaduto ma poi, dopo una serie di accertamenti, è venuto fuori che il convoglio lo aveva travolto intorno alle prime luci dell’alba. Non si sa se sia deceduto subito o meno in una freddissima notte invernale. Gli inquirenti hanno ipotizzato che avesse 50 anni, forse cingalese dal colore della pelle.

«Di notte non ci dorme nessuno nella stazione di Sesto, i senzatetto trovano riparo nella vicina Greco Pirelli», ha raccontato all’Agi Roberto Di Stefano, primo cittadino di Sesto San Giovanni. «Quello è un punto dove scavalchi la recinzione o non ci entri, non ci possono essere testimoni».

Intanto, polizia scientifica e locale si stanno occupando dei vari rilievi. Si tratta di u episodio che ha commosso i cittadini che si sono chiesti, sia sui social che dal vivo, quanto quell’uomo potesse essere disperato.

«A noi preme molto restituire un’identità a questa persona che si trovava ai margini più estremi. Speriamo che qualche familiare si faccia poi avanti per dare dignità alla sua sepoltura», chiosa il primo cittadino.