Operaio muore schiacciato da una lastra di cemento: aveva 53 anni

Dante Berto, 53 anni, di Zinasco, in provincia di Pavia, è morto oggi pomeriggio mentre stava lavorando a Torre d’Isola, sempre in provincia di Pavia

Dante Berto, operaio di 53 anni, è morto nel pomeriggio di oggi, venerdì 10 dicembre, mentre stava lavorando a un cantiere a Torre d’Isola, in provincia di Pavia. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l’uomo sarebbe rimasto schiacciato da una lastra di cemento manovrata da una gru, forse per via di un tirante che si è staccato.

L’uomo è sbalzato in un terrapieno, a un lato della strada. Subito hanno allertato i soccorritori, che in breve tempo sono giunti sul posto, con i carabinieri, gli ispettori del lavoro e i vigili del fuoco. L’operaio aveva un grave trauma al torace, e lo hanno portato urgentemente al pronto soccorso del Policlinico San Matteo di Pavia.

Purtroppo, però, non molto tempo dopo l’essere giunto in ospedale, l’uomo è deceduto a causa della gravità delle lesioni riportate. Gli inquirenti hanno aperto un’inchiesta per far luce sulle cause dell’incidente che ha provocato la morte del 53enne. Con molta probabilità verrà dato ordine di eseguire l’autopsia sulla salma dell’operaio.

Come spiegano i carabinieri, l’uomo lavorava per un’azienda del Comune in un cantiere dedita a manutenzione e rifacimento manto stradale.