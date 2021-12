Bollettino coronavirus 11 dicembre: 21.042 contagi, 96 decessi – MeteoWeek

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 11 dicembre, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

Sono 21.042 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 20.497. Sono invece 96 le vittime in un giorno, ieri erano state 118. Sono 565.077 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 716.287. Il tasso di positività è al 3,7%, in aumento rispetto al 2,86% di ieri. Sono invece 818 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 2 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 76. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 6.539, 56 in più rispetto a ieri. Sono 273.882 gli attualmente positivi al Covid in Italia, 10.734 in più nelle ultime 24 ore. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 5.206.305, i morti 134.765. I dimessi e i guariti sono invece 4.797.658, con un incremento di 10.205 rispetto a ieri.

Le Regioni

In Lombardia 4.024 nuovi casi e 21 decessi

Con 112.918 tamponi effettuati è di 4.024 il numero di nuovi casi di Covid registrati in Lombardia, con un tasso di positività in crescita al 3,5% (ieri 2,1%). In aumento i ricoverati in terapia intensiva (+1, 140) e nei reparti (+8, 1.132). Sono 21 i decessi, che portano il totale a 34.566 morti da inizio pandemia. Per quanto riguarda le province, sono 1.283 i positivi segnalati a Milano, 263 a Bergamo, 463 a Brescia, 205 a Como, 120 a Cremona, 115 a Lecco, 97 a Lodi, 170 a Mantova, 474 a Monza e Brianza, 170 a Pavia, 36 a Sondrio e 447 a Varese.

In Emilia-Romagna 1.733 nuovi casi e 7 morti

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 472.613 casi di positività, 1.733 in più rispetto a ieri, su un totale di 34.660 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 5%. Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, estesa a tutti i cittadini sopra i 12 anni di età. Alle ore 14 sono state somministrate complessivamente 7.739.089 dosi; sul totale sono 3.574.970 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale. Le terze dosi sono 783.613. Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 752 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 423 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 497 sono stati individuati all’interno di focolai già noti. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 38,8 anni. Sugli 752 asintomatici, 396 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 4 con lo screening sierologico, 90 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 8 tramite i test pre-ricovero. Per 254 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 400 nuovi casi, seguita da Reggio Emilia (289); poi Ravenna (224) e Rimini (171). Quindi Parma (133), Ferrara(118) e Cesena (96). A seguire Forlì (94 casi), Modena (79) e Piacenza (66). Infine il Circondario Imolese con 63 nuovi casi. Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste istituzionali – relativi all’andamento dell’epidemia in regione. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 23.146 tamponi molecolari, per un totale 6.830.816. A questi si aggiungono anche 11.514 test antigenici rapidi. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 597 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 428.047. I casi attivi, cioè i malati effettivi, oggi sono 30.673 (+1129). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 29.657 (+1122), il 96,7% del totale dei casi attivi. Purtroppo, si registrano 7 decessi: 2 in provincia di Piacenza (entrambi uomini di 83 e 69 anni), 3 in provincia di Ravenna (2 uomini, di 83 e 79 anni, e una donna di 77 anni), uno nel ferrarese (un uomo di 81 anni), uno nella provincia Forlì-Cesena (una donna di 79 anni). In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 13.893.

In Friuli Venezia Giulia 765 nuovi contagi e 9 decessi

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 8.956 tamponi molecolari sono stati rilevati 660 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 7,37%. Sono inoltre 13.365 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 105 casi (0,79%). Nella giornata odierna si registrano i decessi di 9 persone: una donna di 94 anni di Trieste deceduta in una Rsa, una donna di 92 anni di Pordenone deceduta in ospedale, un uomo di 90 anni di Trieste deceduto in una Rsa, una donna di 89 anni di Trieste deceduta in una Rsa, una donna di 79 anni di Grado deceduta in una Rsa, un uomo di 74 anni di Majano deceduto in ospedale, una donna di 74 anni di Trieste deceduta in ospedale, un uomo di 72 anni di Cormons deceduto in ospedale e un uomo di 70 anni di Prata di Pordenone deceduto in ospedale. Le persone ricoverate in terapia intensiva restano 26, mentre i pazienti in altri reparti scendono a 290. Lo comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 4.063, con la seguente suddivisione territoriale: 947 a Trieste, 2.057 a Udine, 728 a Pordenone e 331 a Gorizia. I totalmente guariti sono 125.883, i clinicamente guariti 284, mentre quelli in isolamento risultano essere 7.761. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 138.307 persone, con la seguente suddivisione territoriale: 33.173 a Trieste, 58.980 a Udine, 27.231 a Pordenone, 17.000 a Gorizia e 1.923 da fuori regione. Il totale dei casi positivi è stato ridotto di 6 unità a seguito di altrettanti test rapidi non confermati dal tampone molecolare. In relazione alle fasce d’età più colpite, i dati odierni collocano al primo posto la 0-19 con il 22,35% dei casi, seguita dalla 40-49 (18,86%) e dalla 50-59 (16,86%).

In Calabria 481 nuovi contagi, 5 morti

Secondo il bollettino sull’emergenza Covid-19 diffusi dal dipartimento Tutela della salute della Regione Calabria, sono 481 i nuovi contagi registrati (su 7.186 tamponi effettuati), +154 guariti e 5 morti (per un totale di 1.524 decessi). Il bollettino, inoltre, registra +322 attualmente positivi, +325 in isolamento, -3 ricoverati e, infine, terapie intensive stabili (per un totale di 22.

In Sardegna 191 nuovi casi e 2 morti

In Sardegna si registrano oggi 191 ulteriori casi confermati di positività al Covid, sulla base di 3023 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 12711 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 6 ( 1 in meno di ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 93 ( 3 in meno di ieri) mentre sono 3112 i casi di isolamento domiciliare ( 85 in più di ieri). Si registra il decesso di due uomini di 69 e 78 anni, residenti rispettivamente nella Città Metropolitana di Cagliari e nella provincia di Sassari.

In Basilicata, 85 contagi e 0 decessi

In Basilicata sono 85 i nuovi casi di contagio da Sars Cov-2 (80 riguardano residenti), su un totale di 1.060 tamponi molecolari, e non si registrano decessi per Covid-19. Sono i dati del bollettino regionale della task force riferito alle ultime 24 ore. Dei nuovi casi, 31 sono a Matera. I lucani guariti o negativizzati sono 79. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 21 (+1) di cui 1 in terapia intensiva. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 1.315 (+1). Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 5.003 somministrazioni di cui oltre 4.400 sono terze dosi. Finora 440.412 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (79,6% del totale della popolazione residente in Basilicata, compresi under 12), 408.409 hanno completato il ciclo vaccinale (73,8%) e 90.718 sono le terze dosi (16,4%), per un totale di 939.539 somministrazioni effettuate.

In aggiornamento