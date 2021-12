Nuova Zelanda, scoperto a farsi vaccinare 10 volte in un giorno

In Nuova Zelanda è stata scoperta una nuova truffa sui vaccini: un uomo si è fatto vaccinare dieci volte in un solo giorno per conto di alcuni che hanno così ottenuto un certificato falso di avvenuta vaccinazione.

Approfittando del fatto che nello stato della Nuova Zelanda non occorre mostrare alcun tipo di documento d’identità o di riconoscimento per accedere alla vaccinazione, alcune persone hanno dato via ad una truffa che una volta scoperta sta scandalizzando il mondo. È stato infatti appurato dalle forze dell’ordine che un uomo si sarebbe sottoposto almeno a dieci vaccini in un giorno per conto di altre persone, allo scopo di fare ottenere a queste un falso certificato di avvenuta vaccinazione.

La notizia è stata data dalla Ministra della Salute Astrid Koornneef che si è detta molto preoccupata per le condizioni di salute dell’uomo ma anche per una possibile reiterazione di questo reato da parte di altri: “Siamo molto preoccupati per questa posizione e stiamo lavorando con le agenzie preposte. Uno status vaccinale inaccurato mette a rischio voi stessi, gli amici, la famiglia, la comunità e i sanitari che potrebbero curarvi in futuro”.

I numeri della vaccinazione in Nuova Zelanda sono molto incoraggianti. Stando ai numeri forniti dal governo infatti, circa l’89 per cento della popolazione si è già vaccinata.