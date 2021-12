Incidente mortale in autostrada: poliziotto travolto e ucciso in servizio

Il tuo browser non supporta questo file

Incidente mortale sulla A23, un poliziotto è stato travolto e ucciso da un’automobile mentre era in servizio, effettuando delle rilevazioni.

Incidente mortale sulla A23: un poliziotto in servizio stava rilevando la dinamica di uno scontro avvenuto poco prima. Mentre era di spalle è stato investito da un’automobile ed è morto sul colpo.

Poliziotto investito sulla A23: stava effettuando le rilevazioni su un incidente

Erano le 6.40 circa quando il poliziotto Maurizio Tuscano, 58 anni, in servizio nella sottosezione della Polstrada di Amaro, è stato investito da una auto. Aveva ancora la cartellina in mano dove stava annotando le rilevazioni. Sul posto presenti i funzionari della sezione di Udine.

Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, “esprime commossa vicinanza alla famiglia dell’assistente Capo Coordinatore Maurizio Tuscano deceduto questa mattina durante l’espletamento del servizio a Udine. La titolare del Viminale è vicina alla Polizia di Stato e rinnova il ringraziamento alle donne e agli uomini di tutte le forze di polizia per l’impegno straordinario e la professionalità messi in campo quotidianamente a tutela della sicurezza dell’intera collettività”, così scrive il Viminale in una nota.

Il Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Lamberto Giannini, insieme alle donne e gli uomini della Polizia di Stato, si stringono intorno alla famiglia dell’Assistente Capo Coordinatore Maurizio Tuscano in servizio alla Sottosezione Autostradale Amaro, deceduto questa mattina durante il servizio.

Il poliziotto è stato investito questa mattina da un’auto in transito sull’autostrada A23, tra Udine nord e Gemona dove aveva appena ultimato i rilievi per un incidente sul quale era intervenuto. Il Capo della Polizia Giannini esprime il proprio cordoglio per la dolorosa perdita che addolora tutti i poliziotti che quotidianamente operano per la sicurezza dei cittadini.