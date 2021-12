La dura critica della Germania nei confronti di Ferrero: “Ci sono personaggi che esistono solo in Italia”

Il tuo browser non supporta questo file

In Germania non perdono mai occasione per muovere critiche nei confronti dell’Italia, in questo caso del sistema calcistico italiano. Con la faccenda di Massimo Ferrero ed il suo arresto, sul quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung, hanno pensato di indirizzare qualche frecciatina particolarmente velenosa, non solo nei confronti dell’ex Presidente blucerchiato, ma anche al sistema calcio italiano in generale.



Un articolo di fuoco, che vede addirittura Massimo Ferrero sull’home page del sito del quotidiano. Il commento prende spunto da Ferrero e si allarga su tutto il sistema calcistico italiano. A partire già dal titolo: “Compra il mondo senza un soldo”.

L’articolo del quotidiano, prosegue poi dicendo: “Ci sono personaggi che esistono solo in Italia. Figure dell’eterna commedia dell’arte, strepitosi funamboli sull’abisso. La dirigenza del calcio italiano in particolare è sempre stata piena di avventori, ebbri degli applausi dei tifosi, barcollanti tra megalomania e satira vera e propria”.

E ancora:”Ricordiamo solo Silvio Berlusconi. Ma ora stanno lasciando, uno dopo l’altro, per far posto a investitori dall’estero. Alcuni camminano in silenzio, altri rumorosi e senza gloria. L’imprenditore cinematografico romano Massimo Ferrero, 70 anni, fino a poco tempo proprietario e presidente della Sampdoria Genova, è stato arrestato pochi giorni fa. A causa di bancarotta fraudolenta, falsificazione di conti in alcune delle sue società. I pm inquirenti si sono rifiutati di concedergli gli arresti domiciliari perché, secondo il tribunale, l’imputato era troppo furbo”, questo quanto scritto nell’articolo del noto quotidiano.

“Forse la Sampdoria è stata la migliore impresa di sempre di Ferrero. Tutto il resto è fallito. La compagnia aerea Livingston Energy Flight, che aveva acquistato per far volare il maggior numero possibile di italiani su voli charter verso i Caraibi, fallì presto. Solo due dei suoi cinema a Roma sono ancora aperti”.