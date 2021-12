Tornado negli USA, 2 morti e 100 operai in trappola in un capannone

Due morti in Arkansas, in Illinois è crollato un capannone Amazon e sono rimasti intrappolati 100 operai. Diversi tornato anche in Missouri, Kentucky e Tennessee.

Si sono abbattuti diversi tornado negli Stati Uniti, nel Sud e nel Midwest. Diversi gli Stati coinvolti: Illinois, Missouri, Arkansas, Kentucky e Tennessee. Due le vittime registrate, per ora, nella casa di riposo Monette Manor in Arkansas, altre cinque hanno riportato gravi ferite e diverse lesioni lievi. Dentro la struttura vi sono circa 20 persone ancora bloccate.

Un altro tornado in Illinois ha fatto crollare il tetto di un magazzino Amazon a Edwardsville. Al suo interno sono rimasti intrappolati almeno 100 dipendenti. Gli operai in quel momento, si trovavano nel capannone al lavoro durante il turno di notte, sarebbero tutti in salvo nel seminterrato dell’edificio. Sono stati gli stessi dipendenti ad inviare alcune foto sui social per tranquillizzare i parenti.

LEGGI ANCHE > La Corte di Londra respinge il no all’estradizione Usa per Assange, per il fondatore di Wikileaks la situazione è drammatica

Le tempeste si sono abbattute anche in Tennesse e nel Kentucky, facendo crollare diversi edifici a Mayfield. Non sono stati ufficializzati decessi ma anche qui diverse diverse persone sono rimaste intrappolate in una fabbrica di candele.