Meteo DOMANI lunedì 13 Dicembre | addensamenti in aumento

Nella giornata di domani lunedì e previsioni meteo del 13 dicembre. Al nord cieli coperti in modo sparso. Al centro addensamenti in aumento. Al sud nubi sparse con schiarimenti. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di lunedì 13 Dicembre.

Nord:

Addensamenti compatti sulle aree alpine orientali con deboli nevicate oltre i 1000 metri; bel tempo sul resto del settentrione.

Centro e Sardegna:

Bel tempo su tutto il centro.

Sud e Sicilia:

Cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il meridione.

Temperature:

Minime in aumento al centro-nord, marcate al nord-ovest e su alpi e prealpi, in diminuzione sul resto del paese; massime in aumento su tutto il paese.

Venti:

Ancora forti con raffiche di burrasca o burrasca forte sulle regioni ioniche, in attenuazione serale; deboli variabili sul resto del paese.

Mari:

Da molto mossi ad agitati adriatico e tirreno meridionali e lo ionio; molto mosso lo stretto di Sicilia; da mossi a molto mossi il canale di Sardegna ed il resto del tirreno; da poco mossi a mossi i restanti mari.