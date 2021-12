Si schianta a 240 all’ora con una Porsche sul circuito: Fabrizio muore a 61 anni

Il tuo browser non supporta questo file

Fabrizio Antonuzzi, 61 anni, è morto ieri un terribile schianto al Cremona Circuit “Angelo Bergamonti” a San Martino del Lago (Cremona). L’uomo era un pilota esperto e stava facendo prove libere in pista

Dramma al Cremona Circuit “Angelo Bergamonti” di San Martino del Lago (Cremona). Il pilota Fabrizio Antonuzzi, 61 anni, di Manerba del Garda (Brescia), è morto ieri in un terribile incidente in pista. L’uomo, pilota esperto e appassionato di auto, stava facendo alcune prove libere in pista con una Porsche Gt3 Rs e lo schianto è occorso verso le 15:30.

Per quanto concerne la dinamica dell’incidente, si ipotizza che il pilota possa aver avuto un malore o che il veicolo possa aver avuto un guasto ai freni. Pare che al momento dello schianto, l’uomo stesse guidando a 240 chilometri all’ora. I carabinieri di Solarolo e Rainerio si sono occupati di eseguire tutti i rilievi del caso.

Da quanto mostrano le immagini riprese dalle telecamere della pista, l’auto ha percorso il rettilineo e poi ha finito la sua corsa, senza frenare, contro il guard rail.

Fabrizio, quando è stato estratto dalle lamiere, ormai era già morto. Era titolare di un’impresa che si occupa di progettare gioiellerie e negozi di ottica e lascia la moglie Pieruccia Bellini e i loro 4 figli: Anna, Andrea, Alessandra e un bambino di dieci anni, oltre al fratello, Fabio, che era suo socio in business.