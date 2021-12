Volantini no vax su auto parcheggio nosocomio: la rabbia dei medici

Il tuo browser non supporta questo file

Ignoti hanno messo il volantino sulle auto dei dipendenti, pazienti e familiari dei pazienti, anche quelli ricoverati per Covid

«Chi collabora con la dittatura sarà anch’esso vittima: i vaccini uccidono! Il Green pass è nazismo sanitario! Lotta con i vivi»: queste le parole apparse sul testo del volantino posto da ignoti no vax sulle auto parcheggiate nei parcheggi del nosocomio Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Il volantino si trovava sia sui veicoli di medici e infermieri, sia su quelle di pazienti e dei loro familiari, inclusi i pazienti ricoverati per Covid-19.

Il volantino portava la firma W rossa inserita in un cerchio, e un link a una chat Telegram. Il gesto ha scatenato la rabbia dei medici che sui social postano:«Disprezzo».

Leggi anche:—>Esplode bombola di gas, crollano sette palazzine: morti e dispersi [VIDEO]

Il direttore del reparto di Medicina dell’ospedale bergamasco, Stefano Fagiuoli, ha così commentato sui social l’episodio:«Nessun rispetto per chi si ammazza di lavoro da oltre 20 mesi. Per tutti. E mentre il 90% dei ricoverati di cui ci occupiamo in unità intensiva sono proprio dei no vax! Spero che le telecamere di sorveglianza li becchino. Ma spero anche che non li portino davanti a me.

Leggi anche:—>Si schianta a 240 all’ora con una Porsche sul circuito: Fabrizio muore a 61 anni

È arrivato il momento di differenziare le reazioni verso questi ‘novax/noscience’ e le persone con dubbi e paure. Per i secondi tutte le mie energie e il mio supporto, con immutata dedizione e dolcezza. Per i primi, da ora, solo il mio disprezzo».