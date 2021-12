Scende dalla sua auto dopo incidente e cade in un pozzo: muore 20enne

Il tuo browser non supporta questo file

Brutto incidente a Toano, in provincia di Reggio Emilia, dove un ragazzo di 20 anni è morto cadendo in un pozzo a seguito di un incidente

Drammatico incidente nella notte a Toano, in provincia di Reggio Emilia. Un giovane di 20 anni, Federico Pellini, ha perso il controllo della sua auto ed è uscito fuori strada. A seguito dell’incidente, presumibilmente è sceso dalla vettura e sarebbe caduto in una specie di pozzo con 4 metri d’acqua sito a lato della strada a causa dell’accumulo idrico, morendo affogato. A recuperare il cadavere del ragazzo i vigili del fuoco questa mattina, domenica 12 dicembre. Sono diversi i punti oscuri in questa vicenda e si ipotizza che il ragazzo, nell’incidente, abbia causato danni alla botola di copertura della vasca.

I carabinieri stanno indagando sull’accaduto. Il sinistro è occorso verso le 4 del mattino in località Massa nel Comune di Toano, in via San Michele Arcangelo. Dai primi rilievi, pare che il giovane sia caduto nel pozzo proprio per aver colpito con l’auto una struttura che copriva il vascone, che in quel modo è rimasta scoperta.

Il ragazzo, non si sarebbe dunque accorto della presenza del pozzo e vi sarebbe caduto dentro, perdendo la vita.

Le operazioni dei vigili del fuoco per recuperare il corpo del ragazzo e per lo svuotamento del vascone, si sono concluse stamane verso le 9.

La ricostruzione dell’incidente

Da quanto è emerso negli ultimi aggiornamenti sulla morte di Federico Pellini, 20 anni, il giovane morto stanotte era un pizzaiolo che lavorava in una pizzeria di Toano. Il ragazzo stava tornando a casa dopo aver accompagnato la fidanzata ed essere stato in discoteca con gli amici. Dalle testimonianze di chi era con lui, non sembra che Federico abbia bevuto.

Sul corpo del ragazzo non saranno eseguiti esami tossicologici né autopsia. Ad allertare i soccorsi un agricoltore del luogo che notato l’auto fuoristrada. La ragione per cui l’auto abbia sbandato è ancora oggetto di indagine da parte dei militari, ma si ipotesi la causa del ghiaccio su strada.

Come già detto in precedenza, per ciò che concerme la dinamica, l’auto avrebbe colpito la suddetta struttura posta sul posto e il ragazzo, scendendo dall’auto, complice forse buio, scarsa visibilità ecc. non si è accorto del pozzo ed è caduto, annegando. Inutili i soccorsi.