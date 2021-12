Contagiato e ricoverato, No vax rifiuta le cure e muore di Covid

Il tuo browser non supporta questo file

Contagiato e ricoverato in terapia intensiva, un No vax ha rifiutato le cure mediche ed è morto di Covid.

Choc in Trentino dove un No vax di 50 anni è morto in ospedale dopo aver rifiutato di essere intubato. Una pratica spesso incoraggiata dai gruppi no-vax, che sostengono come sia l’intubazione e non il virus a uccidere i pazienti in rianimazione.

Rifiuta di essere intubato, No vax muore di Covid in Trentino

Secondo quanto appreso dalla Rai di Trento, quando l’uomo è stato portato in ospedale in condizioni di insufficienza respiratoria ha rifiutato l’intubazione, che avrebbe invece potuto salvargli la vita.

L’uomo è una delle due vittime del Covid indicate nell’ultimo bollettino diffuso dalla Provincia di Trento. Il paziente era stato ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Santa Chiara di Trento e al personale sanitario ha espresso la volontà di non procedere con l’intubazione: una decisione che gli è costata la vita.

L’uomo non soffriva di altre patologie, al di là di una situazione di sovrappeso, e la terapia con l’ossigeno avrebbe avuto buone possibilità di mantenerlo in vita. Il mancato consenso all’intubazione è stato registrato dal personale sanitario secondo le procedure che prevedono che il paziente sia informato dei rischi delle proprie scelte.