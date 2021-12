Bollettino coronavirus 13 dicembre, i primi dati: l’aggiornamento dopo le 17

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 13 dicembre, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

Le Regioni

In Toscana 703 nuovi casi, 4 decessi

I ricoverati sono 354 (12 in più rispetto a ieri), di cui 50 in terapia intensiva (3 in più). Sono 703 in nuovi casi positivi Covid riscontrati in Toscana, che portano a 310.545 i casi totali registrati dall’inizio della pandemia. casi di positività al Coronavirus. Dei nuovi casi 685 sono confermati con tampone molecolare e 18 da test rapido antigenico. I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 289.937 (93,4% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 7.124 tamponi molecolari e 8.994 tamponi antigenici rapidi, di questi il 4,4% è risultato positivo. Sono invece 4.772 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 14,7% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 13.150, +1,9% rispetto a ieri. I ricoverati sono 354 (12 in più rispetto a ieri), di cui 50 in terapia intensiva (3 in più). Si registrano 4 nuovi decessi: un uomo e 3 donne con un’età media di 75,8 anni (1 a Pistoia, 1 a Livorno, 2 a Siena). Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale – relativi all’andamento dell’epidemia in regione. Alle 12.00 di oggi sono state effettuate complessivamente 6.644.695 vaccinazioni, 18.724 in più rispetto a ieri (+0,3%), tenendo presente che le Aziende del Sistema sanitario regionale proseguono per l’intera giornata. La Toscana è la 6°regione per % di dosi somministrate su quelle consegnate (il 98,2% delle 6.769.100 consegnate), per un tasso di vaccinazioni effettuate di 181.137 per 100mila abitanti (media italiana: 172.179 per 100mila).

