Rapina con ostaggi in una abitazione, madre e figlia in stato di choc

Un gruppo di ladri formato da almeno 3 uomini ha rubato denaro e gioielli mentre teneva in ostaggio madre e figlia. Le donne vittime della rapina con ostaggi si trovano in stato di choc e necessitano bisogno di cure mediche.

Una banda di ladri ha tenuto in ostaggio per 3 ore due donne, madre e figlia, nel corso di una rapina nella loro abitazione. La vicenda si è svolta a Fasano, provincia di Brindisi, in località Selva (un’area residenziale). Dalle informazioni trapelate sembra che almeno 3 rapinatori siano entrati in una casa di viale del Minareto. Una volta all’interno gli uomini avrebbero preso in ostaggio l’anziana madre per poi attendere il rientro in casa della figlia.

Le dinamiche della rapina con ostaggi

Durante l’attesa, i rapinatori hanno rivoltato l’interno dell’abitazione per sottrarre quanti più soldi e gioielli fosse possibile. A conclusione del saccheggio i rapinatori hanno costretto le donne ad aprire la cassaforte presente in casa. Da quanto emerge dalla denuncia fatta alle forze dell’ordine, i criminali avrebbero un accento dell’est Europa.

Le autorità competenti non hanno ancora quantificato il danno patrimoniale ma è apparso evidente il danno alla salute fisica e psicologica delle vittime. Le due vittime, che una volta sole hanno chiamato in soccorso i carabinieri, erano in uno stato di forte choc. Successivamente all’arrivo delle autorità, le due sono dovute ricorrere alle cure mediche per le contusioni ed escoriazioni subite durante la rapina.

Una macchina sospetta

Durante le passate settimane i cittadini della Val d’Itria hanno denunciato la presenza di una Fiat Panda di colore bianco vicino case e ville isolate. Il veicolo, a detta dei testimoni, avrebbe effettuato più volte gli stessi giri nei medesimi luoghi a bassa velocità.

I cittadini hanno segnalato maggiormente tale macchina sospetta nelle zone dell’agro di Alberobello, al confine tra Locorotondo e Martina Franca. Inizialmente tali sospetti si sono palesati attraverso i social network ma non è certo che la rapina con ostaggi sia collegata alla Panda Bianca.