Ravanusa, parla il sindaco: “Tra i corpi ritrovati anche quello di Selene”

Ravanusa, tra i corpi senza vita estratti questa mattina dalle macerie del crollo, anche quello di Selene e del marito.

Tra i quattro corpi senza vita estratti questa mattina dalle macerie a Ravanusa ci sarebbe anche quello di Selene Pagliarello, la donna al nono mese di gravidanza, che era andata a trovare i suoceri. E’ quanto dice il sindaco Carmelo D’Angelo, che è arrivato intorno alle sette di questa mattina sul luogo della strage.

Ravanusa, quattro corpi estratti dalle macerie: tra loro l’infermiera Selene al 9° mese di gravidanza

“Il primo corpo estratto è quello del suocero di Selene e proprio vicino a lui c’erano altri due corpi. Dovrebbero essere quelli di Selene e del marito Giuseppe Carmina, che erano al terzo piano”, ha spiegato il sindaco di Ravanusa, Carmelo D’Angelo.

In seguito è stato rinvenuto il corpo di Selene Pagliarello, l’infermiera 30enne al nono mese di gravidanza, e del marito Giuseppe Carmina, tra i quattro corpi senza vita estratti questa mattina dalle macerie a Ravanusa. I due corpi erano al terzo piano del palazzo crollato in via Trilussa dopo l’esplosione. Insieme a loro anche il corpo del suocero della donna, Angelo Carmina.

Si terrà questa mattina, al Comune di Ravanusa, una riunione alla presenza del Prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa, per fare il punto sulle persone sfollate dopo l’esplosione di sabato sera. Sono oltre cento le persone rimaste senza casa, perché le loro abitazioni sono state fortemente danneggiate dall’esplosione.