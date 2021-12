Va in discoteca nonostante sia positiva al Covid, i Nas denunciano una donna

Nel corso di alcuni controlli dei Nas in una discoteca in provincia di Latina, una donna è stata denunciata per aver violato l’isolamento fiduciario in cui si trovava dopo la scoperta di essere positiva al Covid.

Ha deciso di violare l’isolamento fiduciario in cui si trovava dopo la scoperta di essere positiva al Covid per andare a divertirsi in discoteca. È stata però sorpresa dai Nas del luogo che erano entrati nel locale per verificare il green pass dei presenti. È accaduto in provincia di Latina, e le forze dell’ordine dopo la scoperta della violazione della quarantena da parte della donna, hanno subito provveduto a denunciarla.

Leggi anche: Ragazze e ragazzi drogati in discoteca, vittime del “needle-spiking”

Leggi anche: 2000 persone per una festa in discoteca, l’esperimento: si entra solo con green pass

In provincia di Terni invece, un’altra persona è stata denunciata dopo un controllo dei Nas per aver esibito un Green Pass non intestato a lei.