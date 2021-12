Sparatoria ad una veglia funebre in Texas: un morto e numerosi feriti

Una sparatoria è avvenuta domenica sera a Baytown, vicino Houston, in Texas, durante una celebrazione in ricordo di una persona uccisa a colpi di arma da fuoco. Mentre la folla era radunata in strada, tre uomini a bordo di un’auto hanno sparato su di essa. L’obiettivo sarebbero state alcune persone lì presenti. Il bilancio è attualmente di un morto e quattordici feriti, tra questi ultimi anche un bambino. L’identità dei colpevoli non è stata ancora resa nota.

Dramma in Texas. Una sparatoria è avvenuta domenica pomeriggio, intorno alle 18.30, vicino a North Market Loop a Baytown, a circa 25 miglia a ovest di Houston. Una folla si era radunata in strada per una veglia funebre in onore di una persona recentemente uccisa a colpi di arma da fuoco. Erano appena stati lanciati al cielo i palloncini quando un mezzo di trasporto con a bordo tre uomini incappucciati ha fatto irruzione nella traiettoria ed ha aperto il fuoco. Successivamente i malviventi sono fuggiti.

Il bilancio è drammatico: un morto e quattordici feriti, di cui tre versano in gravi condizioni. Tra coloro che sono attualmente ricoverati in ospedale c’è anche un bambino. La Polizia ha effettuato i necessari rilievi e sta indagando adesso per cercare di risalire ai colpevoli. L’ipotesi più plausibile è che il movente della sparatoria sia stato un rendiconto tra gang locali. I tre uomini a bordo dell’auto, infatti, hanno sparato mirando direttamente ad un gruppo di persone presenti alla veglia funebre.